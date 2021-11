Studiosi, filosofi e teologici, in questi ultimi decenni, discutono in Convegni e «Giornate di studio» sulle problematiche in un panorama internazionale che anche ai nostri giorni tornano d’attualità, sia per la scienza postmoderna, sia in rapporto a questioni tra le istituzioni democratiche, in cui si incarna il potere politico, scientifico tecnologico per la comprensione dei fenomeni epocali e per la progettazione di nuove forme del vivere sociale.

In questi incontri, c’è stato un confronto e uno scambio di opinioni su due precise tematiche: «le nuove frontiere della scienza e della tecnologia» e sulla «nuova Democrazia», che pongono inevitabilmente nuovi problemi per la politica e l’economia, i mass media, le grandi immigrazioni; la precarietà e l’insicurezza; la povertà, il disagio individuale e sociale, e ora anche la pandemia.

Ma è lecito chiedersi: quali sono le speranze della scienza, oggi? La risposta la troviamo in una epigrafe sulla tomba di David Hilbert a Göttingen, che recita: «Vir müssen wissen. Wir werden wissen!», e cioè: «Dobbiamo sapere. Sapremo». Tocca all’uomo «animale razionale» e «animale sociale» farne buon uso per il bene comune, secondo la nozione classica di Aristotele, Tommaso d’Aquino, Jaques Maritain e di altri filosofi e studiosi.

Ma vien anche da chiedersi: fino a che punto è lecita la sperimentazione di farmaci sugli animali, causando loro sofferenza? È eticamente e moralmente lecita la donazione di sperma per le coppie lesbiche? E l’utero in affitto è lecito? È lecita l’eutanasia, quando la vita umana deve essere protetta dal concepimento alla morte naturale, e in qualunque condizione? È lecita la produzione di armi impiegate nei conflitti armati, strumenti di distruzione e di morte per milioni di persone innocenti, tra cui molti bambini? Oppure gli effetti dannosi dell’energia nucleare, che genera il sospetto di effetti dannosi, non percepibili direttamente come i campi elettromagnetici? E ancora: la produzione di prodotti chimici pericolosi per la sopravvivenza dell’umanità?

Certo, l’uomo deve rispettare l’ordine del Creato e non può, per emancipazione scientifica, manipolare a suo piacimento e arbitrio la natura che lo circonda, a partire dalla propria stessa natura di essere umano, dimenticandosi che c’è anche un’ecologia dell’uomo, purtroppo ancora oggi ignorata o mal compresa, da rispettare.

Alla scienza e la politica si chiede anche di intervenire, prima che sia troppo tardi, sul mutamento climatico che minaccia l’estinzione di ogni forma di vita sul nostro pianeta Terra con incentivi finanziari, investimenti mirati in risorse naturali e in nuove tecnologie innovative, rispettose del clima e dell’ambiente, per assicurare a tutti una vita degna di essere vissuta.

Certo, «Lo sviluppo della ricerca scientifica - dice il Professore Paolo Brasi dell’Università di Firenze - pone e porrà anche in futuro problemi etici e giuridici ma non dovrebbe suscitare paura perché la conoscenza è ricchezza umana, e anche se non è automaticamente saggezza, dovrebbe comunque ispirarla, per favorire la crescita umana e sociale».

