Dopo le aggregazioni, è ora di pensare a una “Nuova Lugano”. Policentrica, con aree rigenerate. Non solo la somma di villaggi, vecchi quartieri e periferie. Ma un insieme di aree riqualificate e interagenti. Centro e periferia: concetti da adeguare, con nuove visioni, per presentarsi rinnovate centralità. Una “Nuova Città” passa solo da una rigenerazione urbana, anche con riconversioni dell’esistente. Renzo Piano, architetto di fama mondiale, sostiene che “la vera sfida del futuro è nelle periferie.” La realizzazione del PSE è pertanto un passo determinante in questa prospettiva. Il progetto prevede opportuni rammendi per diventare un attrattore di giovani, di cittadini, di turisti, di cultura e di investimenti. Un’area di relazioni sociali diversificate. Occorre pertanto mobilitare tutte le risorse disponibili. Ben vengano anche quelle di privati che, assumendosi rischi, condividono le finalità del progetto. Solo così il PSE diventerà una realtà polifunzionale che andrà ben oltre la realizzazione, non più procrastinabile, di infrastrutture per vari sport. Infatti, prevede spazi per tutti e tali da favorire scambi sociali diversificati e intergenerazionali. Si pensi ad esempio a residenze per studenti delle vicine Università o SUPSI, a un comodo asilo nido, a spazi per una biblioteca di quartiere e quant’altro. Due torri. Una permetterà al cittadino di razionalizzare l’accesso ai servizi amministrativi, senza ricorrere a spostamenti, a volte inquinanti. L’altra potrà soddisfare varie esigenze regionali, sempre meno prevedibili. Inoltre, nel rispetto di una sensibilità ambientale, si offrirà la possibilità di fruire di aree verdi. In particolare di un Parco di 12’000 mq.