Sogno una Lugano che torni ad essere attrattiva. Attraente lo è già, ma sotto la sua bellezza effimera nasconde i segni indelebili di un oggettivo ritardo nel rinnovarsi e rinnovare. Vittima di quel tenersi aggrappata ai fasti del passato senza rendersi conto che, bellezza del lago e delle montagne a parte, infrastrutture sportive e congressuali sono ormai obsolete da lustri, superate e talmente inadeguate da creare imbarazzo nel confronto nazionale.

Sogno quindi una Lugano che abbia il coraggio di investire nel futuro, che comprenda che il primo e miglior modo per risolvere i propri problemi sia quello di tornare ad essere una città in cui la gente vuol vivere. Una città in cui i giovani possano lavorare senza essere costretti a migrare o a rimanere oltralpe dopo gli studi, in cerca di un posto di lavoro e di un salario dignitoso.

Il dibattito di questi mesi attorno al Polo sportivo e degli eventi è il paradigma delle difficoltà di cambiare modo di ragionare. Un movimento in cerca di visibilità e una classe politica di 226 anni d’età in tre (con tutto il rispetto per la loro carriera politica), vogliono affossare un progetto fatto su misura per il futuro, non riuscendo a guardare oltre i propri steccati e le proprie convinzioni che non considerano quanto la società e le sue esigenze siano cambiate negli ultimi vent’anni. Si rivede in questa situazione tutta la litigiosità, il campanilismo e gli eserciti del “no” che hanno spesso bloccato il nostro Cantone, salvo poi piangersi addosso quando ci si ritrova nella situazione di doversi spiegare di fronte ai confederati oltre Gottardo.

Sogno una Lugano in cui cittadini abbiano finalmente il coraggio di guardare oltre i singoli dettagli e di sostenere un progetto che nell’insieme permetterà la rivalorizzazione di un intero quartiere e di una zona ora dismessa. Un progetto che permetterà alla presente e alle future generazioni di praticare sport in infrastrutture moderne, con davanti l’esempio di atleti di punta che potranno continuare ad esibirsi nella nostra regione. Mondo dello sport che non è solo l’occupazione fisica di uno stadio e di un palazzetto, ma che porta con sé decine e decine di posti di lavoro a tempo pieno, facendo lavorare alberghi, commerci, un numero rilevante di fornitori e proprietari di immobili. Il tutto senza dimenticare l’importantissimo e troppo sottovalutato aspetto sociale e aggregativo dello sport, un aspetto molto importante in una società sempre più frammentata dai social media e isolata dalle nuove tecnologie.

Sogno di svegliarmi il mattino del 29 novembre e che questo sogno sia finalmente realtà. Il SÌ al Polo sportivo e degli eventi sarebbe un primo segnale inequivocabile che qualcosa è cambiato, che la voglia di progresso e di disegnare un futuro migliore l’abbia spuntata. Per la felicità di molti, tra cui tanti futuri cittadini non ancora nati.

