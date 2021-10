Non entro nel merito delle persone coinvolte in TiSin che in parte conosco da quarant’anni e altri che sono occasionali compagni di merenda. Chi mi conosce sa cosa ne penso.

Mi sorprende per contro l’atteggiamento della politica e delle associazioni padronali: mi sarei aspettato maggiore fermezza e indignazione. Intanto perché quest’operazione, se non contrastata, rappresenta per la politica una sconfitta nello spirito e lettera della legge sul salario minimo voluto dalla popolazione. Per le associazioni padronali pone pure problemi: da un lato esse continuano a «magnificare» il partenariato sociale quale elemento fondamentale del nostro benessere, mentre dall’altro, lasciando sdoganare simili derive non richiamando, ad esempio le aziende che si prestano a simili raggiri al loro senso di responsabilità sociale. Situazioni, se tollerate, altro non fanno che minare una condizione quadro fondamentale per il nostro Paese: la pace sociale.