Passavo l’altra sera accanto ai campi di allenamento giovanili e con grande piacere ho ammirato decine di squadre di ragazzi al gioco. Era uno spettacolo, la gioventù sui campi di Cornaredo sportivo. Cornaredo alla periferia di Lugano, ma pur sempre nel cuore dei popolosi quartieri di Molino Nuovo, Pregassona e Viganello, dove ancora i giovani possono praticare il loro sport preferito nelle vicinanze di casa. Il mio pensiero è andato al futuro, al Maglio. Non sarà più la stessa cosa, poiché anche la posizione ha i suoi vantaggi. A Cornaredo ci si arriva a piedi o in bicicletta. La strada fino al Maglio è invece pericolosa e anche se verrà potenziato il servizio pubblico, i genitori preferiranno comunque accompagnare i propri figli, generando ulteriori movimenti veicolari in una zona già congestionata.

I referendisti propongono una soluzione che farà risparmiare circa 50 Mio. alla Città e cioè ai contribuenti, evitando il trasferimento delle attività giovanili al Maglio e lo spostamento della pista di atletica. Tali interventi sono necessari solo per liberare terreni a destinazione sportiva per permettere al privato di costruire torri e palazzi che deturpereranno il paesaggio. Inoltre nessuno sembra pensare alla concentrazione di traffico che derivererà da tutte le nuove attività amministrative, commerciali ed abitative, oltre a quelle sportive.

Le superfici da destinare agli allenamenti possono essere aumentate usufruendo della zona degli attuali posteggi, dove è prevista la Via Stadio, una strada a 4 corsie che taglierebbe nettamente in due l’attuale sedime sportivo. Ma questo collegamento potrebbe essere realizzato in passaggio sotterraneo, permettendo in superficie un cospicuo recupero di terreno per aree verdi ed obiettivi sportivi. Una soluzione per i posteggi dovrà essere trovata diversamente.

I favorevoli al PSETP (Polo Sportivo Eventi Torri e Palazzi, poiché questa dovrebbe essere per chiarezza la sigla appropriata), accusano i referendisti di arrivare all’ultimo minuto. Non è vero, da anni sono state espresse opposizioni da più parti, ma non sono mai state ascoltate. Ora siamo veramente all’ultima occasione concessa dalla nostra democrazia, ed è giusto che i cittadini possano esprimere le loro perplessità su questo complicato e costoso progetto, che avrà influsso anche sul moltiplicatore d’imposta.

Il piano B esiste, ed è la realizzazione della parte solo sportiva, sulla quale tutti sono d’accordo. E’ possibile, è più semplice e attuabile più velocemente, basta volerlo e procedere senza perdere tempo. Il 28 novembre non si voterà contro lo sport, ma il NO sarà contro torri e palazzi affinché Cornaredo rimanga solo quartiere sportivo.

