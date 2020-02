Ora, attivarsi per sensibilizzare le persone che possono incidere sul futuro climatico del pianeta è urgente, vero. Ma le conclusioni di questa sentenza mi allarmano tanto quanto lo scioglimento dei ghiacciai. C’è innanzitutto una confusione tra la causa e l’individuo. In un processo penale, l’avvocato non difende il furto, la rapina o le molestie sessuali in sé, bensì le persone accusate di questi reati. Il magistrato giudica secondo i criteri stabiliti dal codice penale che si applica a tutti nello stesso modo, senza cedere alla tentazione di fare dalla sua sentenza un manifesto politico. Non si tratta di negare l’emergenza climatica, ma semmai di non autorizzare in nome di una causa azioni illegali che, soprattutto, non esercitano un effetto diretto sul risultato che si vorrebbe raggiungere. Una violazione di domicilio o i danni creati a privati risolvono la problematica ambientale? No, purtroppo no. Altrimenti, rischiamo di alimentare una logica molto pericolosa. Perché non assolvere chi distrugge la vostra macchina in nome della lotta al surriscaldamento globale? E in nome dell’emergenza previdenziale, perché non sentirsi legittimati a rubare il risparmio dei più anziani che godono delle rendite di vecchiaia più alte? E in nome di una supposta emergenza migratoria, perché non sentirsi autorizzati a portare manu militari oltre confini le persone non svizzere?