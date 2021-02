Caro direttore, sono pienamente d’accordo con lei quando dice (sul Corriere del Ticino di martedì) che la cultura ha senso solo se vissuta dal vivo. Non lo sono invece quando allude alla «sensazione» di scarsa attenzione a questo aspetto da parte del mio Dipartimento, facendo un paragone con la scuola, perché ciò è molto lontano dalla realtà.

Innanzitutto va ricordato che la scuola è una competenza storicamente ed essenzialmente cantonale, che anche in tempi di pandemia i Cantoni hanno rivendicato nei confronti delle autorità federali, fatto che ha permesso di mettere in luce il suo elemento formativo rispetto a quello più quantitativo di luogo di incontro tra molte persone, impostazione che oggi permette di mantenere questa grande istituzione aperta e di gestirla in maniera adattata alle realtà...