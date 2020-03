Nel mio Comune il PLR è stato, in tempi non lontanissimi, quello che, più degli altri, gli ha dato il volto odierno. Nel 2016, però, siamo stati dimezzati in Municipio. Oggi siedo - unico liberale - in un Esecutivo accanto a due colleghi GITT-Lega (sindaco e vicesindaco), a un collega PPD-PTT e a un collega del gruppo Socialisti e Verdi. I numeri, in politica, sono insindacabili: premessa e monito.

Per lavorare bene, un Municipio deve essere in grado di fare squadra: la squadra attuale - sarei disonesto se affermassi il contrario – funziona. Né alle prime armi né bolliti, tutti e cinque abbiamo un’età, un’esperienza politica e un carattere che ci permettono di confrontarci, di discutere, di trovare dei compromessi e delle soluzioni. Ci conosciamo da anni, ci completiamo, puntiamo la bussola nella stessa direzione. Parole d’ordine: crescita equilibrata e sostenibile, sicurezza, mantenimento del moltiplicatore attuale ma senza rinunciare a investire dove serve, attenzione a chi fa davvero fatica. Il Consiglio comunale, dal canto suo, ci ha quasi sempre seguiti, mostrando di apprezzare.

Ragionare in termini di maggioranza-minoranza, oltre a non rientrare nel mio modo di concepire il dibattito politico (né tantomeno il ruolo di municipale) sarebbe non solo poco saggio, ma addirittura controproducente. I cittadini, soprattutto chi sceglierà la scheda senza intestazione di partito, si aspettano che il loro Municipio lavori, gestisca e li ascolti.

Questo Municipio ha saputo compattarsi in alcuni episodi potenzialmente delicati, ha remato insieme, ha licenziato decine di messaggi. Qualcuno, pensando ai costi, dice: troppi. Ma non è forse proprio questo – accanto all’amministrazione quotidiana - il compito di ogni Municipio? Per fare “politica”, per il dibattito su idee e priorità, per accogliere o bocciare le proposte dell’Esecutivo, esiste il Consiglio comunale: a lui e a lui solo spetta questa competenza. È l’ABC della civica: il Municipio sottopone (e può anche sbagliare, esagerare o sottovalutare), ma poi deve essere il Legislativo (o la cittadinanza intera) a pronunciare l’ultima parola. Ecco perché l’elezione del Consiglio comunale è quella che, in termini di peso politico, conta di più e alla quale ogni forza politica deve badare prioritariamente.

Se chi ci legge apprezza quanto fatto sinora e vuole continuare a fare affidamento su un Municipio che sa ascoltare prima di decidere, apre le porte a chi bussa e tenta di superare formule ed etichette - che in ogni Comune paralizzano invece di facilitare - volentieri risponderò presente continuando a metterci del mio.

Al di là degli steccati, ascoltando e lavorando, come sempre, con tutti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata