Lunedì 25 ottobre ho partecipato alla serata informativa sul PSE al Palazzo dei Congressi. Il progetto mi è piaciuto in tutti i suoi aspetti.

In primo luogo, la proposta offre un’anteprima della Lugano di domani in una zona dove la città è caratterizzata da quartieri popolari e meno sviluppati del centro per quanto riguarda le attività. Mi è piaciuta anche la visione di dare al progetto una dimensione regionale: nessuno può negare che Lugano è il centro e il motore del canton Ticino.

Sono particolarmente convinto dei vantaggi che il PSE offrirebbe dal punto di vista sportivo ai più di quattordicimila utenti che ne beneficerebbero. Lo sport, forse più di ogni altra attività, incoraggia l’aggregazione e promuove il valore delle relazioni umane aiutando a superare barriere sociali e ideologiche. Per i giovani, lo sport è una dimensione essenziale per crescere, unire e divertire. Basti guardare i successi osservati nei paesi scandinavi, in particolare in Islanda, dove un forte sviluppo delle infrastrutture sportive ha contribuito a risolvere alcune delle problematiche fondamentali che influivano negativamente sulla motivazione, la disciplina scolastica e il successo professionale.

Il PSE ha un interesse pubblico importante non solo perché è a favore dello sport, ma anche ad altri bisogni della popolazione come la creazione di un polo per i molteplici uffici comunali attualmente sparpagliati ai quattro angoli della città. Nella mia professione di educatore sociale sono stato testimone innumerevoli volte delle difficoltà che le persone afflitte da disabilità, soprattutto quando anche la mobilità è limitata, a poter recuperare un qualsiasi documento importante. Anche molti anziani sono toccati da questa problematica ed è compito di una città in forte sviluppo come Lugano attivarsi per promuovere una cultura facilitante.

L’idea di trasformare gli attuali uffici comunali presenti nel centro città in appartamenti incoraggerebbe una maggiore presenza di vita nel centro che ogni sera, dopo la chiusura dei negozi, inevitabilmente si svuota. Il parco urbano di oltre dodicimila metri quadrati contribuirebbe ulteriormente alla riqualificazione del Cassarate e all’accessibilità a zone naturali curate. La rete di percorsi per la mobilità lenta permetterà di spostarsi in tutta sicurezza tra i vari quartieri e il potenziamento dei trasporti pubblici aiuterà a rendere più fluido anche il traffico su quattro ruote.

Numerose associazioni luganesi sostengono questo progetto, tra cui UPF-Ticino, da me fondata, che da molti anni promuove il fair-play nello sport.

Voterò un convinto sì alla Lugano di domani.

