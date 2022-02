L’iniziativa per il divieto della sperimentazione animale e umana si prefigge come scopo ultimo di proteggere la vita e la dignità degli esseri viventi, sia animali che esseri umani, che sono sottoposti a sperimentazioni. Un divieto non è però il modo migliore per raggiungere questo obiettivo, anzi. In Svizzera, per esempio, le sperimentazioni animali possono essere approvate solo in mancanza di metodi alternativi e sottostanno a rigidi controlli anche da parte della protezione animale. Inoltre, in Svizzera i test sugli animali non possono essere fatti per prodotti cosmetici ma solo per prodotti a uso medicale. Non stupisce dunque che dal 1983 il numero di sperimentazioni animali è diminuito di ben il 72%. Per l’innovazione e l’omologazione saranno comunque sempre necessarie sperimentazioni su organismi complessi. Se non sarà più possibile svolgerle in Svizzera, verranno trasferite all’estero dove le regole sono molto meno severe. L’iniziativa non fa distinzione tra i vari tipi di sperimentazione. Ci sono infatti anche sperimentazioni su animali non invasive come l’osservazione del comportamento misurazioni, che non arrecano nessun tipo di stress o danno all’animale. Banalmente non sarebbe più possibile misurare l’effetto del suono dei campanacci sul benessere delle mucche o osservare la reazione di un primate ad un nuovo oggetto. Inoltre, anche i medicinali ad uso veterinario per gli animali domestici e da reddito non sarebbero più disponibili perché sperimentati sugli animali. In conclusione, a rimetterci da questo divieto sconsiderato sono gli animali stessi, sia quelli da laboratorio che i nostri compagni di vita e di lavoro. Per questa ragione e per amore degli animali il 13 febbraio voto NO al divieto della sperimentazione animale e umana.