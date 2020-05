Risuona una nuova parola d’ordine in questo tempo di oscurità che cerca la luce. Tornare alla normalità, ma subito chiediamoci, a quale normalità? Se devo essere sincero, non credo di avere molta voglia di tornare sul piano sociale alla normalità di prima. Non parlo ovviamente qui di quella normalità, che è alla misura delle persone, del loro desiderio di vicinanza, di abbracci, di contatti amorosi, di viaggi, di piacevolezze della vita, che tutti noi e soprattutto i nostri anziani abbiamo visto pericolanti. Parlo di quella normalità che ha regolato e che ancora regola, anche se oggi affannosamente, il nostro vivere collettivo.

Chiediamoci allora come costruire insieme una normalità nuova, che sia anche più buona, più giusta e più gentile? Quali gli ingredienti di questa possibile nuova esperienza...