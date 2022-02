Mi riferisco allo studio di Angelo Rossi di cui si è parlato nell’edizione del 02.02.2022 del Corriere del Ticino, la cui conclusione è che lo sviluppo economico e demografico dell’agglomerato di Lugano si è fermato nel 2015. Lungi da me voler qui spiegare tutte le cause di questa situazione ma, in qualità di ingegnere civile, mi ha colpito, ma per nulla sorpreso, per lo meno una delle motivazioni che vengono evidenziate: la grande difficoltà ai giorni nostri per poter realizzare dei grandi progetti infrastrutturali.

Per certi aspetti non può che farmi piacere che lo studio mette in evidenza questo motivo. Chi mi conosce lo sa, da anni sostengo che per poter favorire ogni forma di sviluppo territoriale, la disponibilità di infrastrutture efficienti ed efficaci ne è la condizione sine qua non. La mia tesi è la seguente: le infrastrutture stanno al territorio e alla società come il nostro scheletro sta al nostro corpo. Le infrastrutture quindi quale scheletro indispensabile del nostro territorio! E quando parlo di infrastrutture non mi riferisco ovviamente solo alle strade o alla ferrovia, ma anche per esempio alle telecomunicazioni, alla produzione e al trasporto di energia.

I motivi che negli ultimi decenni hanno portato a rallentare se non addirittura a bloccare lo svolgimento dei progetti di queste importanti opere sono molteplici, ma fra tutti quelli che potrei qui citare ve ne è in particolare uno molto importante: la mancanza di consenso attorno a questi progetti. Se vogliamo che questi progetti, che oltre ad assicurare dei benefici importanti per la società, comportano anche degli impatti non trascurabili, vadano avanti con un certo ritmo, è importante che tutti gli attori coinvolti, a partire dalla committenza e dalle autorità politiche, si adoperino per allestire dapprima dei progetti che tengano conto anche delle peculiarità locali e che possano quindi raccogliere il più alto consenso da parte della popolazione. Non da ultimo, per elaborare i progetti e poi costruire queste grandi opere, occorrono alcuni decenni: oltre a proporre le giuste idee, occorre poi avere il coraggio e dimostrare la volontà di sostenere queste idee anche in tempi non sospetti, quando cioè il problema non è ancora percepito da tutti.

Per fortuna, dico io, che negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, uomini visionari hanno proposto per esempio la costruzione dell’autostrada oppure dei grandi impianti idroelettrici: oggigiorno godiamo ancora dei benefici che queste infrastrutture assicurano.

E la prova, che saper elaborare dei progetti convincenti che sappiano raccogliere un più ampio consenso è fondamentale per far avanzare questi progetti, l’abbiamo tutti avuta qualche giorno fa, quando la consigliera federale Simonetta Sommaruga ha comunicato i contenuti dei vari programmi di sviluppo della rete autostradale svizzera. Con grande sollievo ho appreso che due grandi progetti ticinesi – il potenziamento della N2 tra Lugano e Mendrisio e il collegamento veloce A2 – A13 – sono stati promossi, a mio modo di vedere proprio grazie al sapiente lavoro dei progettisti, della committenza e delle autorità politiche. Nella svizzera romanda, altri progetti della stessa importanza, visto soprattutto lo scetticismo delle autorità locali, hanno perso posizioni e sono stati, per così dire, retrocessi.

