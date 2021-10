Prendersi cura di chi cura, anche sul posto di lavoro. Questo è la sottolineatura data dal nostro Cantone alla Giornata dei familiari curanti con l’intento di porre l’accento sul ruolo che le aziende possono giocare a supporto del benessere dei collaboratori e di una migliore conciliazione tra cura e lavoro. Un orientamento indubbiamente attuale, viste le recenti novità normative in materia di congedi e considerati i cambiamenti sociali in atto. I sismografi delle scienze sociali e della statistica rilevano infatti il movimento di profonde spinte socio-demografiche che originano l’emersione di una domanda (e opportunità) di nuovi equilibri tra spazi vitali e di una diversa distribuzione delle responsabilità. Peraltro, un’esigenza non più solo esclusiva delle donne come dimostrano i dati, e tanto ampia da superare i confini dello spazio domestico per investire la sfera pubblica, lo spazio del lavoro.