Il prossimo 13 febbraio siamo chiamati a decidere se abrogare la legge federale sulla tassa di bollo, e precisamente la cosiddetta tassa di emissione.

Questa tassa si applica alle imprese svizzere che desiderano o necessitano aumentare i fondi propri per sviluppare l’attività, promuovere l’innovazione, sostenere l’occupazione ed uscire da crisi come quella che ci ha appena colpiti.

In apparenza pensare ad un’imposta per tassare chi finanzia la propria impresa potrebbe sembrare contraddittorio, ma purtroppo è così, non per altro che questa tassa è stata introdotta originariamente nel 1918 in un contesto economico e sociale totalmente diverso. Infatti, attualmente questa tassa è rimasta solo in Svizzera ed in altri due paesi europei con modelli così complessi che la loro applicazione risulta difficile.

Si deve inoltre sottolineare che il tributo in questione, purtroppo, non va a penalizzare le multinazionali, che generalmente trovano gli accorgimenti adeguati per evitare, attraverso l’utilizzo delle tante deroghe previste dalla legge, la sua applicazione. Di fatto colpisce molte piccole e medie imprese svizzere che desiderano investire nella propria attività sia per necessità, vedi come superare la crisi pandemica, ma anche per aumentare il proprio capitale in azienda, per realizzare nuovi progetti, prodotti e programmi innovativi. Tra l’altro, anche gli introiti generati da questo “balzello”, proprio perché erosi da franchigia e deroghe sono irrisori rispetto al danno provocato, non solo alle imprese ma anche di immagine alla business location svizzera.

Mi permetto inoltre ricordare, che nel 2023 è prevista l’entrata in vigore della tassa sul reddito definita “minimum tax”. La tassa “imposta” dagli stati uniti, per (a loro detta) combattere la globalizzazione pone i paesi sullo stesso piano con una tassa minima che azzera, di fatto, la competitività attrattiva di paesi virtuosi come la Svizzera.

Pur essendo due imposte diverse è importante considerare che rafforzare le condizioni quadro di attrattività e sviluppo per le imprese nel nostro paese oggi non è una scelta ma una necessità. Inoltre, consolidare l’immagine della Svizzera quale destinazione che sostiene la qualità del lavoro e delle retribuzioni alte attraverso una tassazione equa è ormai un imperativo.

Alla luce di quanto sopra ed in particolare in questo momento di ripresa economica è importante che da questa votazione esca un segnale netto di un paese a cui il benessere e lo sviluppo sta a cuore, gridando a gran voce il desidero di sostenere le imprese evitando un onere fiscale sbagliato e fuori tempo. Votiamo compatti e convinti SI accettando la modifica di legge proposta dal Consiglio federale e Parlamento per legge federale sulle tasse di bollo.

