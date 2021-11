«Le pacche sulle spalle non bastano più», con questo slogan - oltre 10 anni fa - i giovani liberali ticinesi lanciarono un’iniziativa per creare una struttura multifunzionale per giovani problematici o che delinquono. Lo stesso slogan, calza ora a pennello per l’iniziativa sulle cure infermieristiche in votazione il prossimo 28 novembre. Purtroppo, ci si accorge solo del valore del settore quando la nostra salute ci abbandona; solo in queste tristi circostanze siamo tutti compatti nel lodare l’operato di questo instancabile settore sanitario. Ecco quindi alcuni dati su cui riflettere: attualmente mancano in Svizzera 11’700 operatori in cure infermieristiche, entro 8 anni avremo bisogno – fra sostituzioni e potenziamenti – di 70’000 nuove leve. Se a tutto ciò aggiungiamo che il 40% di questi operatori sanitari abbandonano la professione prima del pensionamento indirizzandosi verso altre attività, la dice lunga sull’attuale situazione del settore. Benvenuta quindi questa iniziativa che ricordo è partita ben prima della crisi sanitaria che stiamo vivendo che semmai, ne ha confermato la necessità. In sostanza si vuole più posti di formazione e migliori salari durante il periodo di formazione, aumentando pure il numero di nuovi iscritti alla professione. Sono poi indispensabili programmazioni affidabili con un’ottima pianificazione dei turni, strutture adatte alle famiglie e opportunità di sviluppo professionale per evitare – come accade ora – abbandoni prematuri alfine di mantenere un equo numero di personale in ogni reparto. Quando abbiamo avuto bisogno, loro hanno sempre risposto presente, magari con interminabili turni di lavoro, a Natale, di notte e in situazioni critiche; ora loro hanno giustamente bisogno di noi e votiamo quindi un convinto SI il prossimo 28 novembre. L’iniziativa, lo ricordo, è per noi non per loro.