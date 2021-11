I contrari rivendicano un concetto di “libertà” fittizio, in cui non ci sono regole o restrizioni legate alla protezione del popolo e alla lotta contro il virus. Allora io mi chiedo: se effettivamente non ci fossero queste regole, saremmo davvero liberi? La risposta l’abbiamo già avuta agli inizi del diffondersi della pandemia, quando siamo stati a casa per qualche mese, quando i nostri parenti, vicini, conoscenti o amici hanno perso la vita, o in casi meno gravi sono stati ricoverati in ospedale per giorni. La risposta l’abbiamo avuta anche quando, per la paura, i negozi venivano assaliti e svuotati, o quando il bar sotto casa ha chiuso.