Con una mozione del 12 dicembre 2021 i Consiglieri comunali Andrea Nava, Céline Antonini, Luca Cattaneo, Tessa Prati, Andrea Censi e Angelo Bernasconi hanno chiesto al Municipio di preparare una risoluzione, da sottoporre al Legislativo, intesa ad invitare il Consiglio federale ed il Cantone a completare AlpTransit a sud di Lugano. La mozione è interessante per diverse ragioni. Innanzitutto, ricorda i precedenti interventi luganesi del 1999, 2003 e 2011 e le due recenti risoluzioni del Gran Consiglio (20.11.18 e 24.11.20) richiedenti il completamento di AlpTransit, su tutto il territorio cantonale, in tempi più rapidi di quelli (oltre il 2050) del Consiglio federale. Le novità vengono ora da sud. In occasione del Convegno “Un mare di Svizzera” (Lugano, 25.11.2021) il Sindaco di Genova, Marco Bucci, e il Presidente dell’Autorità portuale, Emilio Signorini, hanno detto che l’Italia, grazie agli aiuti europei del Recovery Fund, avrà a disposizione 2,3 miliardi di Euro per ammodernare i porti liguri. Entro il 2026 sarà in funzione il Terzo Valico e la tratta Genova-Milano sarà percorribile in meno di un’ora. Tutto ciò, come sostiene da tempo l’Associazione “Pro Gottardo ferrovia d’Europa”, richiede un salto di qualità, in particolare sull’infrastruttura della Chiasso-Milano. Ciò presuppone, per il traffico viaggiatori, una prima riduzione a 3 ore da Zurigo a Milano (poi a 2,5 ore), mentre la Lugano-Milano dovrebbe scendere ad un’ora, risp.45 minuti. Il salto di qualità, per il traffico merci, dovrà tener conto della politica di trasferimento dalla strada alla ferrovia. Con il raddoppio della capacità del Canale di Suez, già realizzato nel 2015, e il potenziamento dei porti liguri, il Mediterraneo sta riacquistando importanti quote di mercato per le merci che, dall’Estremo Oriente, raggiungono l’Europa. La Cina ha già inaugurato nel 2020 a Savona-Vado un nuovo porto per maxi-navi porta container. In assenza di una valida alternativa ferroviaria le merci in transito dai porti liguri si riverserebbero, come sostiene la “Pro Gottardo”, sulle autostrade del Nord Italia per poi proseguire verso il San Gottardo ed il Sempione, ostacolando il raggiungimento del limite di 650mila passaggi di autocarri in transito previsto dalla Svizzera e finora mai raggiunto. Tra le ragioni che rendono interessante la mozione segnalo inoltre la fondazione, il 1.12.2021, dell’Associazione “Swissrailvolution” che intende promuovere la “Croce federale della mobilità” sugli assi nord-sud (Basilea-Chiasso) ed est-ovest (San Gallo-Ginevra), sui quali far leva per una nuova strategia ferroviaria interna ed esterna al Paese. Presidente della nuova Associazione è stato designato, il 1.12.2021, l’on. Filippo Lombardi. Come ex Consigliere comunale spero che la mozione dei giovani deputati abbia maggior successo di quelle dei loro predecessori.