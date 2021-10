In Ticino dal 2001 esiste il «Consiglio cantonale dei Giovani» (fino al 2005 denominato «Forum cantonale dei Giovani»): una piattaforma di discussione politica apartitica riconosciuta dalla Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili con lo scopo di combattere l’indifferenza di parecchi giovani, che porta ad un deprecabile e preoccupante assenteismo dalla vita associativa.

Una istituzione volta a perseguire obbiettivi di natura politica, sociale ed educativa concepita come strumento e mezzo per favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica e per avvicinarli alle istituzioni politiche democratiche del Paese. Ma non solo: un luogo d’incontro e di scambio di idee fra i giovani stessi attraverso la possibilità di esprimersi liberamente con le autorità istituzionali sui problemi del momento.

Degna di menzione una lodevole iniziativa nata nel Comune di Lumino che, oltre ad avere il Municipio più giovane del Cantone Ticino, ha creato la «Commissione giovani» composta da sette membri, tra cui anche il capo del Dicastero giovani, il municipale ventiseienne Enea Monticelli promotore dell’iniziativa. Una coraggiosa «apertura» ai giovani di ambo i sessi, al fine di renderli attivamente partecipi a tutti i livelli della vita sociale, sul tipo di quella che poc’anzi abbiamo descritto, come protagonisti e non soggetti passivi di quanto accade nel proprio Comune.

Una figura chiave è quella dell’«Operatrice sociale». Una antenna sul territorio per captare i bisogni reali dei giovani le loro le legittime richieste e aspirazioni, aiutandoli, attraverso un dialogo costruttivo, a realizzare i loro progetti. C’è chi argomenta che è assurdo che si parli a tutto spiano di fare «largo ai giovani» e si lasci immutato il raggiungimento della maggiore età per esercitare il diritto di voto per eleggere i propri rappresentanti nel gremio politico istituzionale comunale, cantonale e federale. Glarona è l ‘unico cantone a concedere il voto ai 16 anni.

Ricordiamo che una iniziativa è stata recentemente consegnata alla Cancelleria federale per la concessione del voto (ma non di eleggibilità) ai 16.enni. Saranno poi le cittadine e i cittadini elettori a doversi pronunciare, in materia in votazione popolare. Chi è contrario a questa iniziativa - già lo abbiamo ricordato (cfr. CdT del 10 giugno 2021, p. 38) -, è perché ritiene che i sedicenni, non ancora usciti dall’adolescenza, non sono sufficientemente pronti ad assumere ruoli e responsabilità politiche, che esigono capacità di sintesi che si ottiene soltanto con l’esperienza.

Per cui, già a cominciare dalla scuola, si preparino i giovani, alle loro future responsabilità civiche e politiche, perché anch’essi sono cittadini della «polis» a pieno diritto: il futuro è nelle loro mani.

