Il prossimo 5 di aprile, saremo chiamati ad esprime il voto per eleggere coloro che per i prossimi quattro anni, dovranno condurre la politica del Comune di Monteceneri per la legislatura 2020-2024.

Dopo avere riflettuto parecchio, ho deciso di candidarmi nuovamente per il Municipio ma anche per il Consiglio comunale, in quanto mi sento ancora in forza e motivato nel portare avanti i dossiers aperti e affrontare le nuove sfide che si presenteranno.

Politicamente sono stato municipale per ben quattordici anni dei quali dieci come vicesindaco nell’ex Comune di Rivera. Dal 2013 sono municipale nel Comune di Monteceneri di cui nella legislatura che sta per concludersi in qualità di vicesindaco e capo del Dicastero educazione, cultura e sport. Un dicastero quest’ultimo che mi ha dato la possibilità di capire a fondo i temi e l’importanza della scuola nel nostro tessuto sociale e in ambito culturale mi ha visto partecipe con la commissione nella promozione di importanti eventi culturali. Una funzione quella di vicesindaco che mi ha pure dato la possibilità di rappresentare il Comune in vari appuntamenti socio-politici.

Dopo tutti questi anni di politica attiva, non penso che la mia persona necessiti di particolari presentazioni, se non per i nuovi arrivati nel comune ai quali do il benvenuto, per cui non mi sento di fare grandi promesse e proclami (come spesso avviene) o prendermi meriti, azioni che non fanno parte del mio essere.

Come in più occasioni ho avuto modo di dire, i principali temi aperti nel comune sono per lo più conosciuti da chi vive la politica più da vicino. Comunque un tema che mi sta particolarmente a cuore è quello dei nostri figli nel contesto socio-economico per quanto concerne l’instabilità del lavoro con la quale sono costantemente confrontati. Sotto questo aspetto è coinvolto anche chi è già più in là negli anni o prossimo alla pensione. Sebbene i nostri servizi sindacali siano presenti sul campo e coscienti della situazione, anche per loro non è sempre facile ottenere solidarietà sociale in un mondo in cui si punta soprattutto sul profitto. Un appello quindi alle nostre istituzioni affinché impongano azioni a favore dei nostri figli e dei meno giovani, così da continuare a far parte del mercato del lavoro con serenità e stabilità.

La situazione congiunturale oggi mette sempre più famiglie in difficoltà finanziarie. A loro si sommano i beneficiari di un sostegno sociale, per cui a livello comunale andrà fatta una vera politica di rigore nella gestione delle finanze, per non creare ulteriori costi nelle tasche del cittadino, dove le aspettative future non sono incoraggianti.

Concludo nell’augurarmi che nella vostra scelta, vi sia il sostegno della lista Civica X-Monteceneri. Non mancherò/remo di collaborare con tutti per il bene futuro di questo Comune e assumersi le dovute responsabilità, così da lasciare una traccia tangibile del nostro operato. Grazie per il vostro sostegno.

