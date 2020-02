I salari insufficienti erogati in alcuni settori economici in teoria dovrebbero essere mitigati dall’introduzione del salario minimo, votato recentemente in Gran Consiglio, un salario comunque largamente insufficiente per vivere in Svizzera. I giovani residenti che cercano lavoro devono sempre più spesso andarsene per poter trovare lavori dignitosamente remunerati. Il lavoro in Ticino è sì in crescita, ma di questa crescita i residenti ne approfittiamo poco e questo anche a Chiasso poiché i salari sono spesso prossimi al livello di sussistenza.