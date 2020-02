Pare infatti che ci si sia limitati a calcolare il moltiplicatore, tentando poi di abbellire il tutto con qualche vuoto slogan sul turismo e il paesaggio (come facciano certi municipali a parlare di paesaggio e difendere al contempo un progetto di discarica in mezzo ai boschi di Arogno rimane per me un grande mistero). Ma per convincere la popolazione ad abbandonare riferimenti identitari così radicati come il proprio Comune, è necessario proporre qualcosa di più. Non ci si può limitare a calcoli economici, dicendo che sarebbe conveniente l’aggregazione. A questo processo è mancato un accompagnamento partecipativo. Si sarebbe potuto far discutere, coinvolgere molto di più la popolazione, ad esempio nella scelta del nome del nuovo Comune. Invece si è preferito presentarlo come un «processo inevitabile» e non impegnarsi in una campagna pubblica. Peccato, perché così facendo si rischia di perdere un’occasione unica: la creazione di un Comune forte, voluto e non imposto, pieno di energie creative e progetti, con un territorio che spazia dal lago alla montagna.