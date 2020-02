Di recente, il Municipio di Vacallo si è fatto promotore di un’interessante rassegna cinematografica dedicata alla questione femminile. Il titolo, #CineWoMen, gioca con le parole e ci ricorda quanto l’apporto del genere maschile sia fondamentale per l’affermazione concreta della parità uomo-donna, soprattutto quando la politica si declina prevalentemente al maschile! In molti comuni, purtroppo, non vi è ancora una rappresentante femminile in Municipio. E questo senza dubbio si ripercuote (negativamente) sulle scelte dell’esecutivo. A conferma di questa tesi porto alcuni esempi tratti dalle decisioni di quest’ultimo quadriennio a Vacallo.