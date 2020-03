Conosciamo ancora la stagionalità dei nostri ortaggi?

La fragole non maturano a dicembre, e le pesche nemmeno a febbraio. Banalità? Forse, ma siamo talmente abituati ad avere accesso a tutti i prodotti che vogliamo in qualsiasi mese dell’anno, che ogni tanto è giusto ribadirlo.

È certamente bello poter preparare una marmellata di lamponi in pieno inverno, e pure una vellutata di zucca a fine agosto. Ma la realtà è che, alle nostre latitudini, abbiamo altre stagionalità per quanto riguarda questa frutta e verdura. E la tendenza è sempre più una sola: seguirla. O, quantomeno, prenderne atto. Quante volte abbiamo sentito parlare di prodotto a km zero? Prodotti nostrani, che crescono nei nostri campi, che maturano nei nostri frutteti. Ce ne sono, ed è anche bello scoprirne alcuni particolari.



Ad esempio le kalettes, un misto tra cavolo riccio e cavoletto di Bruxelles, praticamente un cavolo di color verde-viola, mignon. Coltivato anche in Svizzera, è un ortaggio invernale, ed il suo mese di raccolta è febbraio. Il topinambur, dall’aspetto particolare ed un sapore delicatissimo, che si avvicina a quello dei carciofi ma meno marcato. Ottimo crudo in insalata, oppure in una vellutata cremosa. E le carote a mazzi, le novelle? Si lavano bene, non si pelano, e si consumano crude con un filo di olio e limone, oppure al vapore o gratinate per fare il pieno di beta-carotene. E, visto che non si butta via nulla, con il ciuffetto verde si prepara pure un pesto col quale condire la pasta. Un pesto nostrano ricco di vitamine.



Nei nostri orti possiamo davvero trovare una varietà importante di prodotti deliziosi, che forse ancora non conosciamo e che ci danno la possibilità di sperimentare nuove ricette e nuovi sapori. Se anni or sono l’idea di coltivare un proprio orto era un concetto vintage, ora la tendenza è cambiata. Sono sempre più le persone che amano coltivare qualcosina di proprio sul terrazzo, in giardino o in un campo. Aromi, pomodorini cherry, fagiolini, insalata, sono forse i più gettonati. Ma anche lamponi, fragole, zucchine, zucca. Un impegno che, in questo caso, porta davvero i suoi frutti e che permette di riavvicinarsi alla terra.



Seguire le varie fasi di crescita di una pianta, prendersene cura e poi gustarne il risultato può essere anche un aiuto per fermarci, rallentare e prendere più consapevolezza di ciò che portiamo in tavola. Perché se è vero che «siamo quello che mangiamo», allora bisognerebbe davvero fare un passo indietro e ritornare verso la natura. Ci sono appositi calendari della stagionalità di frutta e verdura svizzera, darvi un’occhiata e prenderne spunto per delle ricette potrebbe essere un primo passo. Preferire prodotti nostrani e a km zero, sicuramente una scelta vincente.

La globalizzazione ci ha dato accesso al globo intero, in un attimo, o comunque senza lunghe attese. Un grande vantaggio che però, a volte, ci fa perdere di vista i ritmi più lenti, quelli della terra. Tutto e subito non va di pari passo con la semina, la crescita, la potatura, le fasi lunari, la pioggia ed il sole. La natura ha i suoi ritmi e, come dice un detto: «ogni stagione ha i suoi frutti». O almeno dovrebbe.



Ma se a gennaio avessimo una voglia pazzesca di ciliegie? Possiamo tranquillamente assecondarla perché, in fondo, ne abbiamo la possibilità. Il tutto sta sempre nel trovare un giusto equilibrio, senza eccedere in estremismi.

In linea di massima sarebbe bello che, almeno a casa, si seguisse un certo criterio nella preparazione dei pasti abbondando con frutta e verdura dei nostri orti. Poi, quando si è in libera uscita, si può cedere senza indugio alla tentazione di una bella Coupe Romanoff anche a dicembre, che le gioie della vita, si sa, sono anche queste.