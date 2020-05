«Abbiamo bisogno di una doppia sicurezza: per primo la sicurezza che i nostri cittadini possano tornare in Germania senza restrizioni, in secondo luogo che non pagheremo il turismo estivo con una nuova ondata di infezioni» ha detto Maas.

Due giorni fa Maas ha avuto contatti con i colleghi dei paesi privilegiati dai cittadini tedeschi come meta per le loro vacanze, Spagna, Italia, Austria, Grecia, Croazia, Portogallo, Malta, Slovenia, Cipro e Bulgaria.

Dal canto suo, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ricorda che per limitare la diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19) il Governo tedesco ha introdotto delle misure restrittive d’entrata e solo le persone con nazionalità tedesca e/o residenza in Germania possono entrare dalla Svizzera. Tutte le altre devono dimostrare un motivo valido, sia per motivi professionali (ad esempio i pendolari) che familiari. I cittadini svizzeri possono tornare in Svizzera da un paese terzo attraverso la Germania, a condizione che non esistano alternative di viaggio.