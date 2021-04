Si parla di nuovi investimenti massicci della durata di 8 anni a cui dovrebbe seguire un altro piano focalizzato sulle «infrastrutture umane» identificate nella sanità, educazione, congedi parentali e assistenza per i minori. Un intervento totale di quindi 4.000 miliardi di dollari che oltre a toccare le dinamiche economiche ambisce ad operare una trasformazione sociale capace di dare risposte alle grandi sfide del futuro che passano anche dal tema della sostenibilità umana e ambientale.



Di seguito in dettaglio tutte le principali voci di spesa prevista nell’America Jobs Plan:

400 miliardi per finanziare piani di assistenza per anziani, disabili e categorie deboli

300 miliardi per lo sviluppo di settori industriali avanzati (p.e. farmaceutico)

200 miliardi per miglioria e costruzione di abitazioni

180 miliardi per la ricerca tecnologica

174 miliardi per incoraggiare la produzione e l’acquisto di auto elettriche

165 miliardi per le istituti, scuole e altro

115 miliardi di dollari per l’ammodernamento di strade e ponti

111 miliardi per il rifacimento del sistema idrico

100 miliardi per lo sviluppo della banda larga

100 miliardi per modernizzare la rete elettrica

100 miliardi per lo sviluppo della forza lavoro

87 miliardi per i porti e gli aeroporti e trasporti

85 miliardi per il sistema di trasporto pubblico

80 miliardi per la National Railroad

50 miliardi per migliorie delle infrastrutture di zone disagiate

6 miliardi per rendere ecologici i mezzi di trasporto



Come annunciato in campagna elettorale, il finanziamento di questo piano dovrebbe avvenire in gran parte attraverso l’aumento della tassazione sulle imprese (2 trilioni) distribuito su 15 anni, con l’aliquota della corporate tax in rialzo dal 21% a 28% (ancora al di sotto del 35% in vigore prima della riforma tributaria di Trump) e altre misure, fra cui le imposte su redditi generati all’estero distribuite su 15 anni. Si tratterebbe del maggior incremento delle tasse dal 1993, che non farà certo contenti i repubblicani, con il fine non ultimo di riequilibrare gli oneri a favore della working class. Tale rialzo delle tasse risulta una misura controversa ma che scongiura per il momento la proposta di un prelievo del 2-3% sui grandissimi patrimoni. Infine sarà interessante vedere se il piano riuscirà a creare milioni di posti di lavoro nei prossimi anni e a indirizzare l’economia statunitense verso un minore impatto ambientale. Uno dei punti più importanti del progetto è infatti l’eliminazione dei sussidi statali alle compagnie che si occupano di combustibili fossili. Intanto Wall Street segna nuovi massimi storici dando il benvenuto ad un nuovo deal anche un po’ green!