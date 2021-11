Orientarsi nel mondo delle tante offerte per l’acquisto di un’automobile può non essere semplicissimo: si rischia di rimanere spiazzati davanti a una molteplicità di soluzioni, senza sapere cosa scegliere e per quale motivo. Se si è accantonata l’ipotesi del noleggio a lungo termine, per l’acquisto restano di fatto tre opzioni: il leasing (con acquisto del veicolo al termine del periodo), l’acquisto finanziato o l’acquisto in contanti. Quest’ultima soluzione è certamente la più semplice: coprire immediatamente l’intero importo della vettura consente spesso di ottenere delle agevolazioni sul prezzo finale dell’auto, anche se non è certamente comodo riuscire ad avere la somma necessaria, specialmente se si tratta di un veicolo dal costo molto alto.



Il leasing è la forma di finanziamento più comune, che consente di entrare in possesso di una vettura versando una rata bassa e avendo inclusi alcuni servizi base (come manutenzione ordinaria e assicurazione). È la scelta più gettonata da parte di chi non vuole investire una robusta parte di capitale in una vettura. Tuttavia a fronte delle rate basse bisogna sempre considerare che esistono delle spese supplementari (le riparazioni straordinarie, l’eventuale aggiunta di una copertura assicurativa più ampia ecc) che vanno ad aumentare l’importo. Inoltre, negli ultimi anni, le società di leasing hanno costantemente aumentato le cauzioni, chiedendo di versare come anticipo una somma di qualche migliaia di franchi, andando a complicare ulteriormente l’accesso a questa formula. Quando si stipula un contratto di questo genere, è fondamentale che sia indicato il valore residuo del veicolo, che va a incidere sul tasso di interesse. Nel leasing a consumo, questo valore residuo deve figurare nel contratto o in una tabella allegata. Il contratto di leasing non costituisce peraltro un vero acquisto: alla scadenza del rapporto, la vettura deve essere restituita. Per avere la certezza della possibilità di acquisto, serve un documento scritto da parte della società di leasing: la promessa espressa oralmente non è infatti vincolante e il concessionario potrebbe decidere di ritrattare, specialmente se la riconsegna riguarda un veicolo appetibile per la futura rivendita.



La terza soluzione è quella dell’acquisto tramite finanziamento, con un istituto bancario o con una finanziaria. Confrontare sempre il tasso di interesse prima di scegliere la giusta rata e premunirsi di un’assicurazione che consenta, se necessario, di saltare alcune rate o di congelare il pagamento per qualche mese sono scelte da non trascurare.