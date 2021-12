Costituire un’associazione è un passo importante per chi vuole portare avanti, con una veste formale riconosciuta dalla legge, il proprio operato in vari ambiti: che si tratti di politica, beneficenza, sport o cultura. Gli svizzeri ne sanno qualcosa, tanto che si stima che attualmente siano presenti nel nostro Paese tra le 80mila e le 100mila associazioni, ed è proprio la normativa in merito a facilitare l’esistenza di così tante realtà associative. In base al diritto svizzero è piuttosto semplice fondare queste realtà. Basta infatti uno statuto scritto da presentare ai membri fondatori durante un’assemblea costituente. Non appena viene accettato, l’associazione inizia a esistere. Ci sono però degli accorgimenti da tenere in considerazione affinché non vi siano problemi in fase di fondazione e nella successiva vita associativa.



In primo luogo è il caso di assicurarsi che l’associazione sia la scelta adatta al tipo di progetto che si vuole formalizzare. Questa forma giuridica è infatti pensata per un gruppo di persone che vogliono perseguire insieme uno scopo ideale, e quindi non di lucro. Per quest’ultimo infatti è più indicata una società a garanzia limitata (Sagl) o una fondazione. Abbiamo appena accennato allo scopo dell’associazione che si va a fondare: è fondamentale sottolineare quanto sia importante definirlo con esattezza all’interno dello statuto. Lo scopo, infatti, descrive l’idea della nuova realtà e il motivo della fondazione. A proposito di statuto, questo va allestito con cura, e lo scopo dell’associazione è solo uno degli elementi di contenuto minimo fissati dalla legge. Gli altri sono la volontà espressa di voler esistere come associazione, il nome e la sede, l’organizzazione interna e le informazioni essenziali sui mezzi preposti al finanziamento dello scopo dell’associazione.



Aspetto cruciale da tenere in considerazione è l’obbligo stabilito dalla legge d’iscrizione nel registro di commercio, presente in casi ben delineati. Nello specifico, ci si riferisce a quando un’associazione gestisce un’attività commerciale per l’adempimento del suo scopo, oppure è soggetta all’obbligo di revisione. Tale condizione si verifica quando un’associazione supera due dei seguenti volumi per due anni d’esercizio consecutivi: totale di bilancio di 10 milioni di franchi, ricavi di 20 milioni di franchi, e 50 posti a tempo pieno nella media annua.