Le certificazioni professionali di carattere pratico, come gli attestati federali di capacità (Afc), i certificati federali di formazione pratica (Cfp) e i diplomi di maturità professionale di tipo 1 (Mp1), sono spesso oggetto di dibattito circa la loro utilità nel mercato del lavoro. Uno studio specifico svolto dall’Ufficio federale di statistica della Svizzera (Ust) permette di analizzare nel dettaglio i risultati ottenuti dai giovani che hanno ottenuto tali attestati.



I risultati dell’indagine

La ricerca dell’Ust mostra come, a distanza di cinque anni e mezzo dal termine di un apprendistato professionalizzante della durata di tre o quattro anni, le persone in possesso del relativo titolo raggiungono un reddito medio mensile pari a 5.270 franchi (con un lavoro full-time), anche se il dato varia sensibilmente a seconda del settore di attività, della regione linguistica presa in esame e del titolo conseguito. Ad esempio, dall’indagine si nota come i redditi più elevati sono quelli ottenuti nel campo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione (6.370 franchi), mentre nei settori della «Vendita all’ingrosso e al dettaglio» e dei «Servizi alla persona» gli stipendi sono inferiori ai 5.000 franchi.



Il metodo di analisi

Per realizzare la ricerca è stato utilizzato un metodo innovativo di statistica sperimentale, che permette di abbinare i dati dei registri a quelli delle rilevazioni strutturali dell’Ust. Grazie a questa metodologia è stato possibile suddividere i risultati ottenuti in base alla tipologia di qualifica dei giovani studenti svizzeri. È emerso che i lavoratori in possesso del diploma di maturità professionale di tipo 1 guadagnano il 10 per cento in più rispetto ai titolari di un attestato federale di capacità (il cui stipendio medio ammonta a 5.220 franchi). Secondo l’Ust, tale divario è determinato dalla propensione dei primi a proseguire la formazione nel livello terziario, ma anche al campo di formazione scelto: «Informatica e tecnologie della comunicazione» (con 6.370 franchi) e «Personale infermieristico» (con 6.060) sono gli ambiti più redditizi, mentre nel comparto della vendita e dei servizi alla persona la media reddituale scende a 4.800 franchi.



Gli stipendi nella Svizzera italiana

Esistono notevoli differenze di reddito anche tra le diverse regioni linguistiche del Paese elvetico. Nella Svizzera italiana, per esempio, gli stipendi dei lavoratori titolari di un Afp o di un Mp1 sono inferiori rispetto a quelli dei connazionali che lavorano in altre zone. Circa cinque anni dopo l’ottenimento del titolo, lo stipendio medio nella Svizzera italiana ammonta a 4.850 franchi, contro i 5.270 della Svizzera tedesca e romancia e i 5.200 di quella francese.