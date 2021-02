In Italia, secondo le stime Eurispes, il valore dell’economia sommersa è di circa 540 miliardi euro all’anno, pari al 35% del PIL, a cui si deve sommare il valore delle attività criminali vere e proprie, il cui valore è stimato in 250 miliardi euro annui. I numeri stimati si riferiscono al 2011 ma le stime non parrebbero cambiare di molto con il passare degli anni. Gian Maria Fara, presidente di Eurispes, spiega: “L’errore concettuale è quello di avere diviso gli italiani in due categorie: i buoni (i lavoratori dipendenti, che pagano le tasse) ed i cattivi (i liberi professionisti, che sono evasori). In realtà non è affatto così: l’operaio che prende 1.500 euro al mese, non ce la farebbe a tirare avanti senza un secondo lavoro in nero. Ed è per questo che la sacca del sommerso che si alimenta di contanti è in realtà totalmente trasversale e rappresenta un vero e proprio ammortizzatore sociale”. Non è solo il caso della case vacanza e degli affitti a studenti universitari fuori sede, tradizionali sacche dell’evasione fiscale italiana attraverso il pagamento in contanti. L’indagine di Stefano Elli, pubblicata da PLUS Il Sole24 Ore del 28 settembre scorso, chiarisce che vi sono delle vere e proprie enclave, insediamenti di cittadini stranieri che si sostituiscono agli italiani. “Accade ad esempio a Prato, città del tessile divenuta una sorta di succursale cinese. Qui alcuni anni fa la Guardia di Finanza ha condotto un’importante operazione che ha portato alla luce una pipeline sotterranea dove il cash (stimato in 14 miliardi euro) veniva “pompato” sino a Milano per poi transitare verso il paese d’origine attraverso gli uffici della banca tramitante [15] (nel caso di specie, la Bank of China)”.

E’ nei numeri di gettito fiscale aggiuntivo potenziale (fino ad un massimo di 240 miliardi euro all’anno) che si sintetizza l’interesse delle istituzioni alla lotta al contante: il Governo italiano ha promesso degli incentivi all’uso di forme di pagamento alternative al cash. I numeri attuali, stando all’analisi dell’Osservatorio Carte di credito e Digital Payments curato da Assofin, Nomisma ed Ipsos con Crif, dicono che nel 2018 il numero di carte di credito in circolazione in Italia era di circa 15 milioni, contro i 56.3 milioni di carte di debito (bancomat). Nonostante una crescita dei volumi medi, il Bel Paese resta comunque indietro nell’uso di sistemi alternativi ai pagamenti cash: è infatti al 24° posto in Europa (su 28).

Ma il cambiamento in corso è tangibile: da anni l’utilizzo crescente delle tecnologie e gli ingenti investimenti stanno rendendo il mondo dei pagamenti più fluido e digitale. In un Paese in cui l’abitudine al contante risulta ancora radicata (circa l’11.6% del PIL), lo strumento più apprezzato è la carta contactless (la carta di debito con pagamenti sotto i 25 euro non richiede la digitazione del codice PIN). A dare la spinta a tale sistema stanno intervenendo le numerose soluzioni fintech: da Postepay s Satispay, da Tinaba a YAP e Hype. Ed ancora Droppay, Paypal e le carte di debito della banca tedesca mobile N26 e della britannica Revolut.

Le nuove app piacciono sempre di più per gli acquisti di piccolo importo: secondo l’Osservatorio Mobile Payment del Politecnico di Milano, i pagamenti innovativi crescono ad un ritmo elevato (+56%) e sono un terzo del totale dei pagamenti digitali con carta (pesano 79 miliardi euro). I pagamenti da smartphone in prossimità del punto vendita crescono del 650% nel 2018, muovendo 530 milioni euro di transato. La promessa di risparmio, per l’utente, dall’utilizzo dei sistemi di pagamento più evoluti, è certamente una questione chiave nell’affermazione del nuovo processo, ma non può essere data per scontata. La grande differenza, in termini di costo, è tra le carte di debito (bancomat e le carte ricaricabili) e le carte di credito vere e proprie, vale a dire quelle carte in cui il cliente può contare su un affidamento per vedersi addebitata la spesa in una scadenza successiva.

Queste ultime possono rappresentare un vero e proprio incentivo alla spesa, anche attraverso la formula “revolving”.

La carta di credito classica (con pagamento a saldo) permette infatti di fare acquisti fino al limite del fido (ad esempio, fino a 2.000 euro al mese); il mese successivo a quello dell’acquisto, al giorno stabilito nel contratto, sarà addebitata sul conto corrente tutta la cifra spesa con la carta di credito nel mese precedente. Con le carte di credito revolving invece, l’addebito non avviene per il totale della somma spesa nel mese precedente, ma viene pagato in rate successive, decise insieme alla banca (ad esempio in 12 mesi): si tratta di un vero e proprio finanziamento, per cui questa rateizzazione comporta il pagamento di un interesse (che varia da carta a carta, da banca a banca).

Le carte revolving hanno rappresentato un cambiamento epocale, non privo di conseguenze Negli Stati Uniti il loro avvento ha aumentato notevolmente i consumi (le stime indicano una crescita del 30%) alimentando anche i fallimenti privati, dovuti sia all’abuso dell’utilizzo della carta da parte dei possessori che all’applicazione di tassi di interesse elevati da parte delle banche, in grado di fare crescere il debito contratto dal cliente in modo esponenziale.

Uno dei punti chiave dell’eliminazione del contante è l’educazione all’utilizzo del denaro da parte dei cittadini, e non è certo una sfida da poco conto: risulta infatti empiricamente dimostrato che si spende di più senza il contante, quindi tale questione non può essere sottovalutata né dalle Istituzioni, né dal sistema finanziario. Oltre ai tanti sostenitori al processo di eliminazione del contante, vi sono anche delle voci critiche.

Fra esse, in Italia, vi è Giulio Tremonti [16] che ha spiegato le sue ragioni in un’intervista rilasciata al Sole 24Ore del 14 settembre scorso: “Le stime sull’evasione sono ampiamente discutibili - afferma il Professore - Dai calcoli OCSE sulle voluntary disclosure si scoprì, per esempio, che il capitale tedesco in Austria, Lussemburgo e Svizzera era uguale a quello italiano, in rapporto al PIL. E guardare a quello che capita nel resto d’Europa può essere di qualche utilità. Ci sono 11 Paesi che non conoscono limiti di legge all’uso del contante e fra questi ci sono appunto Germania, Austria, Regno Unito e Svezia. E’ una scelta ideologica, di libertà e anche di sicurezza, perché in tanti casi il contante può essere una riserva. E perché si assume che una totale dipendenza dalle banche sia un limite gravissimo alla libertà. E’ poi sbagliato pensare che ci sia un legame diretto e assoluto per effetto del quale se elimini il contante, elimini l’evasione...”.

Per quanto attiene alle scelte del Governo italiano, Tremonti è ironico: ”La finanziaria segna tradizionalmente l’inizio della stagione venatoria, che nel caso specifico si manifesta come caccia all’evasore fiscale. Ogni autunno si aprono i cancelli dello zoo: la novità di quest’anno è la varietà e la modernità della specie. Non è più il vicino di casa o il negoziante che nega uno scontrino, si vede un’evoluzione in senso tecnologico che arriva fino a prospettare pagamenti realizzati con l’iride o con la mano.”; la sua conclusione è caustica: “Una gamma di strumenti ampiamenti utilizzati in Cina, dove in effetti il contante quasi non c’è più. Il che forse autorizza l’idea che da quelle parti si vada configurando una vera e propria dittatura, più che fiscale, digitale”.

Le questioni sollevate da Tremonti, lungi dall’essere risolutive, stimolano la necessità di un approfondimento. Riguardo all’ambito del riciclaggio (e non solo dell’evasione fiscale), la questione bancaria risulta centrale. Come spiegato da Angelo Mincuzzi, nell’analisi pubblicata da Il Sole24Ore del 27 settembre scorso, il 2019 è stato l’annus horribilis delle banche del Nord Europa. Mincuzzi precisa che dopo Danske Bank, Deutsche Bank, Swedbank e Ing, anche Abn Ambro è finita sotto inchiesta della magistratura di Amsterdam, con il sospetto di non avere rispettato le leggi sull’antiriciclaggio e sulla lotta al terrorismo.

Tale notizia giunge solo ventiquattrore dopo che la polizia tedesca aveva perquisito il quartier generale di Francoforte della Deutsche Bank, alla ricerca di documenti relativi al presunto coinvolgimento dell’istituto tedesco sul “riciclaggio monstre” di 200 miliardi euro (!) avvenuto tra il 2007 ed il 2015, attraverso la filiale di Tallin (Estonia) della Danske Bank, la più grande banca danese.

Si tratta del più rilevante caso di riciclaggio della Storia, in cui il denaro riciclato proveniva dalla Russia e da alcune delle ex repubbliche sovietiche. Sulla base delle indicazioni contenute in un rapporto della stessa Danske Bank, l’inchiesta della magistratura e delle autorità di controllo si è allargata anche ad altri Paesi, tra i quali la Germania. Secondo il whisteblower Howard Wilkinson, ex capo della filiale di Tallin di Danske Bank, circa 150 miliardi dollari di fondi sospetti – provenienti dalla Russia e transitati dalla filiale estone delle Danske Bank - sarebbero stati gestiti dalla filiale statunitense della Deutsche Bank AG. Come in tutti i gialli internazionali, purtroppo non manca una morte sospetta: negli ultimi giorni del settembre scorso, dopo giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo senza vita di Aivar Rehe, l’ex CEO della sede estone della Danske Bank, nel giardino di casa. Suicidio? Omicidio?

La polizia estone non ha aggiunto particolari sul suo ritrovamento: Aivar Rehe, era stato amministratore delegato della filiale di Danske Bank di Tallinn fino al 2015 e non era coinvolto nella miriade di inchieste aperte in vari Paesi dopo le rivelazioni sul maxi riciclaggio internazionale. Lo stesso Rehe aveva però ammesso di sentirsi responsabile di quanto accaduto nella filiale che dirigeva, sebbene in quegli anni le norme antiriciclaggio non fossero stringenti come oggi. I casi accertati di riciclaggio risultano tutt’altro che isolati: sempre dall’articolo di Mincuzzi emerge che il gruppo olandese ING l’anno scorso ha pagato una maxi multa di 775 milioni euro per chiudere un’indagine penale aperta dalla Procura di Amsterdam per riciclaggio e corruzione. Lo stesso gruppo olandese è al centro di un’inchiesta aperta dalla Procura di Milano e, a partire dal mese di marzo 2019 Bankitalia ha proibito alla stessa ING di aprire nuovi conti correnti online in Italia.

AUTORE: Gabriele Pinosa

[15] Banca tramitante. Le banche troppo piccole non possono permettersi un collegamento completo alla rete interbancaria, quindi devono appoggiarsi ad una banca più grande (detta appunto tramitante) per instradare i pagamenti.

[16] Giulio Tremonti, politico e accademico italiano. Ex Ministro delle Finanze e Economia Italiano.

