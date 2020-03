Stiamo vivendo tempi non certo facili e felici a livello globale dal punto di vista economico: basta sfogliare le pagine di un giornale per trovare articoli che parlano di crisi e recessione. Eppure, anche in questo contesto generale, la Svizzera sembra essere un’isola felice. Un risultato in controtendenza rispetto a molte altri parti del mondo e che assume ancora maggiore valore se si pensa che sono gli svizzeri stessi a ritenersi in una situazione privilegiata.

Lo confermano i dati del sondaggio pubblicati sull’ultimo numero del 2019 «Bulletin – Credit Suisse», che sottolinea come gli svizzeri considerino buona non solo la situazione economica nazionale, ma anche quella personale. Ecco quindi che il 64% degli intervistati pensa che l’economia elvetica possa contare su performance migliori rispetto a quelle estere, per il 31% addirittura molto migliori. Una percentuale altissima, cresciuta addirittura nel corso degli ultimi anni: le percentuali, nel 2004, si fermavano rispettivamente al 72% e all’8%.

Ottimi risultati si ottengono anche quando si va ad analizzare la ricchezza personale, con giudizi positivi per la propria situazione sia attuale che futura. Ben il 92% ritiene infatti che la propria situazione economica sia «discreta», «buona» o «molto buona»: una percentuale, anche in questo caso, in costante crescita a partire dal 1995. Il 75% degli intervistati ha dichiarato poi che pensa di mantenere lo status quo per i prossimi 12 mesi, il 12% prevede un miglioramento e solo il 10% un peggioramento.

Conclusioni rese possibili anche da una forte fiducia nel futuro: i cambiamenti dei prossimi anni sono infatti visti più come un’opportunità da cogliere che non come un rischio. Per esempio, non preoccupa la digitalizzazione del mondo del lavoro e non si crede che questa rivoluzione renderà superflui molti posti di lavoro. Anzi: oltre il 60% si dice molto d’accordo o d’accordo con affermazioni come «le nuove tecnologie migliorano la qualità della vita», «aiutano ad avere una visione d’insieme del mercato del lavoro», «migliorano le condizioni di lavoro» e «facilitano ai datori di lavoro la ricerca di personale». Certo, la transizione potrà non essere sempre semplice – il 35% si dice «in difficoltà per i cambiamenti tecnologici» –, ma questo non viene visto comunque come una minaccia: solo il 10% di chi ha risposto al sondaggio crede che il suo posto di lavoro possa essere automatizzato nel corso dei prossimi cinque anni. Il tutto mentre anche la disoccupazione desta meno preoccupazione rispetto agli anni precedenti.

