I dati dell’occupazione sono in ribasso per la quarta volta consecutiva, ma la Svizzera inizia a vedere sviluppi positivi in vista della seconda metà del 2021. Quello che emerge dai risultati forniti dall’UST (Ufficio federale di statistica) porta infatti a pensare che la fine della crisi, innescata dalla pandemia, sia dietro l’angolo. Nel primo trimestre 2021 l’occupazione complessiva è calata nuovamente rispetto al trimestre precedente (0,6% complessivo, -0,2% in relazione all’ultimo trimestre del 2020), ma si sono osservati anche dei segnali incoraggianti, che consentono di stimare un miglioramento della situazione occupazionale. Si contano infatti 4.000 posti liberi in più rispetto al primo trimestre del 2020 (+6%) e l’indicatore delle prospettive di impiego tende al rialzo (+2,6%).



A livello regionale, il Ticino fa registrare una flessione dell’1,3%, in linea con altre quattro delle sette Grandi Regioni. Su base annua, infatti, l’occupazione è in aumento solo nella Svizzera orientale (+0,3%) e nell’Espace Mittelland (+0,4%). I dati nazionali si differenziano enormemente in base ai settori: nel terziario la flessione è dello 0,3% mentre nel secondario si registra un netto calo del manifatturiero (-2%, con una perdita di 14.000 posti di lavoro) e del settore delle costruzioni (-1,6%), per un complessivo -1,7%. Il terziario è riuscito a tenere nonostante il tracollo, per certi versi inevitabile, dell’alberghiero e della ristorazione, due segmenti che insieme presentano un allarmante -13,9%. A dare speranza in vista della seconda metà del 2021 sono le intenzioni delle aziende, che evidentemente sono pronte a scommettere sulla ripartenza dopo un periodo complesso: nel primo trimestre, le imprese che intendevano mantenere stabile il proprio organico nel trimestre successivo rappresentavano il 72,1% dell’occupazione totale, a fronte del 68% del primo trimestre 2020.



Sale al 10,3% la percentuale delle aziende che prevedono di aumentare gli effettivi, mentre scendono al 4,8% (dal 6,9%) le realtà che hanno in programma di ridurre l’organico. Un’analisi che porta al miglioramento dell’indicatore delle prospettive di impiego: +2,6% rispetto all’1,03% dello scorso anno. Le aziende interpellate hanno però manifestato una grande difficoltà nel reclutamento del personale qualificato: il dato delle imprese che non riescono a inserire nuovo personale di livello sale al 28,8%, in aumento dello 0,7% rispetto al primo trimestre del 2020.