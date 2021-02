Una recente analisi dell’Osservatorio Mobile Payment & Commerce del Politecnico di Milano, redatta da Ivano Asaro e Valeria Portale, ha distinto i nuovi players in otto categorie, (come riepilogato - con alcuni esempi per ciascun gruppo - nella figura sottostante). Secondo l’analisi del Politecnico, tutto il mercato finanziario sta tremando per l’ingresso di attori non tradizionali. Oltre ai cosiddetti GAFA e BAT – Google, Amazon, Facebook, Apple e Baidu, Alibaba, Tencent – stanno entrando diverse tipologie di aziende classificate in otto categorie: produttori di device (dispositivi elettronici di varia natura e funzione) e sviluppatori di sistemi operativi, motori di ricerca, piattaforme di eCommerce, esercenti, piattaforme di instant messaging, società di telecomunicazioni, social network e aziende fintech; (aziende definite “Unicorni” -valutate oltre 1 miliardo di dollari- per la capacità di rivoluzionare i servizi sfruttando le innovazioni tecnologiche creando, nel contempo, dei nuovi modelli commerciali -business model [1]- per servizi e prodotti che non sono di loro “proprietà”). L’obbiettivo di ciascun segmento può essere diverso: le piattaforme di messaggistica istantanea (Skype, Snapchat, Wechat, Whatsapp, Messager, Telegram) sono interessate ai servizi di trasferimento peer-to-peer (P2P [2]) per consentire ai propri utenti di trasferire fondi mentre chattano, e ai pagamenti online per la vendita di prodotti di aziende terze sulla propria piattaforma. Invece i motori di ricerca (Google, Baidu) puntano sui pagamenti online e per semplificare l’acquisto agli utenti memorizzano le credenziali di pagamento in un account. Le piattaforme di eCommerce (Amazon e Alibaba) si muovono sui pagamenti online e stanno anche tentando di entrare nel mondo dei pagamenti in store o allargare ai servizi finanziari per piccoli merchant o per i consumatori. I produttori di smartphone o i fornitori di sistemi operativi mobili (Apple, Samsung, Microsoft, Fitbit, Garmin) sfruttano i loro hardware per abilitare pagamenti in store e online. I Mobile Network Operator, oltre ai pagamenti in store, guardano ai servizi bancari. Senza infine dimenticare che a questa competizione allargata partecipano anche le startup, in particolare le aziende Unicorni (Square, PayTm, Klarna, Circle. KakaoPay). La figura sotto riportata, tratta sempre dall’analisi del Politecnico, sintetizza i servizi, che esulano dai pagamenti, offerti dai new comers. Per avere successo nel nuovo mercato dei pagamenti è infatti fondamentale avere degli assets -beni materiali e intellettuali- e le caratteristiche giuste su cui farvi leva.

Le piattaforme di eCommerce hanno a disposizione i dati degli strumenti di pagamento di tutte le persone che hanno effettuato almeno un acquisto sui propri portali. Possiedono inoltre una mole di dati di estremo valore, relativi alle preferenze di acquisto: hanno ad esempio visibilità sui percorsi di navigazione online, sui prodotti visualizzati e non acquistati, sui prodotti provati e resi e su quelli acquistati. Inoltre, essendo piattaforme che mettono in contatto aziende venditrici (offerta) e consumatori (domanda), possono fruire di una loro già ampia rete di merchant (come gli appartenenti alla GDO – Grande Distribuzione Organizzata, il moderno sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati - o similari) aspetto fondamentale per cominciare a offrire servizi finanziari B2B, ovvero con e tra le aziende. Infine, gli operatori di telefonia mobile possono contare sul fatto di avere molto spesso i dati degli strumenti di pagamento dei loro clienti per il rinnovo degli abbonamenti. Nei casi in cui gli utenti abbiano optato per una SIM ricaricabile questo non succede, ma possono, tuttavia, utilizzare il credito telefonico per permettere ai clienti di effettuare donazioni o acquistare contenuti digitali e biglietti per la prestazione di servizi, secondo quanto definito dalla nuova regolamentazione. Inoltre, rispetto a tutti gli altri player già descritti, possono sfruttare la propria rete di filiali sul territorio.

Alla finestra, pronti ad entrare nell’arena competitiva, ci sono anche i retailer e i social network. Molti merchant hanno cominciato a integrare soluzioni di pagamento innovative sviluppate da incumbent (imprese di grandi dimensioni monopoliste nel proprio mercato) e fintech all’interno dei propri sistemi di cassa (come Starbucks, Walmart o Tesco). Nonostante queste iniziative, ancora non si vedono all’orizzonte delle soluzioni create da merchant che siano interoperabili [3] tra diverse catene e non siano legate ad un unico brand. Per quanto riguarda i social network, Facebook ha aperto un marketplace per la compra-vendita di prodotti; le transazioni, tuttavia, vengono concluse sull’app di messaggistica Messenger. Su Instagram, invece, le aziende possono sponsorizzare dei post e delle stories con i loro prodotti e inserire dei link per visitare il loro sito eCommerce o mettere i prodotti nel carrello.

Il giro d’affari globale dell’industria dei pagamenti supererà i 2.000 miliardi dollari nel 2025, con una crescita annua del 5.5%. Potrebbe essere una good news per il sistema bancario, che nell’anno in corso ha catturato circa il 90% di tale giro d’affari. Secondo uno studio recentemente pubblicato da Accenture, però, non è detto: dei 500 miliardi di dollari aggiuntivi beneficeranno infatti solo quelle banche in grado di cambiare il modello di business, concentrandosi su servizi ad alto valore aggiunto. La altre, più lente ad intercettare la rivoluzione tecnologica in atto, rischiano al contrario di perdere un’opportunità a vantaggio dei nuovi concorrenti non bancari, come fintech e colossi tecnologici.

La minaccia dei new comers, sempre secondo l’analisi della società di consulenza, non riguarda tanto la capacità di conquistare quote di mercato, quanto la pressione che i loro servizi sono in grado di esercitare sulle commissioni applicabili ai clienti. Sempre secondo Accenture, la concorrenza di attori non bancari mette a rischio solo il 3.9% della potenziale crescita dei ricavi. Ben più rilevante è invece l’effetto causato dalle politiche commerciali aggressive dei new comers: questo potrebbe ridurre dell’8% il fatturato globale da pagamenti in capo al sistema bancario. La gestione delle transazioni digitali richiede investimenti imponenti in infrastrutture e tecnologie in grado di assicurare da un lato l’immediatezza dei pagamenti e dall’altro la conformità dei sistemi al sempre più stringente dettato normativo. I costi operativi “mangeranno” il 68.5% dei ricavi bancari; se a ciò si aggiunge il 14.5% di possibili perdite dovute alla concorrenza ed il 12.7/% del costo del rischio, il margine bancario sui pagamenti si restringe, sempre secondo l’analisi di Accenture, al 4.3%. Il settore bancario dovrà quindi essere in grado di cavalcare il processo di cambiamento, concentrandosi sulle stesse possibilità offerte dall’evoluzione tecnologica per offrire ai clienti dei servizi ad effettivo valore aggiunto. Vi è infatti chi ritiene che il sistema stia entrando in una nuova fase, rispetto all’open banking, denominata “OpenX” da Capgemini (azienda leader mondiale nei servizi di consulenza e tecnologia) nel suo World Fintech Report. Tale fase si fonderà su una collaborazione più profonda tra operatori e da cui emergerà un mercato integrato con ruoli specializzati per ogni player ed uno scambio continuo di dati e servizi, migliorando l’esperienza del cliente e accelerando l’innovazione del prodotto, come sintetizzato nella figura sottostante.