“Quando Bionda Aurora”, la nuova Birra Matta Bio per festeggiare il 1. Agosto!

Ci apprestiamo a vivere un 1° di agosto diverso, come tutta l’estate, senza grandi eventi. È proprio per questo motivo che i ragazzi del Bisbino hanno pensato a un’offerta perfetta per delle grigliate tra amici, per le feste private, per farci sentire, tutti, più vicini.



Quando Bionda Aurora, la nostra nuova maglietta dedicata ai festeggiamenti del 1° agosto 2020 è un chiaro riferimento alla nostra nuova Birra Matta Bio, una birra non filtrata e ancora più leggera che sta riscuotendo un enorme successo grazie alla sua freschezza.



Se volete ricevere direttamente a casa vostra, in tutta la Svizzera, questa fantastica offerta, basta cliccare qui: https://shop.bisbino.ch/products/w-la-svizzera



24 Bottiglie di Birra Matta Bio, due “Manigel” igenizzante per mani di produzione locale e la fantastica maglietta special edition Quando Bionda Aurora, il tutto per CHF 69.-- spedizione a domicilio compresa in tutta la Svizzera.



Salute!