La quarta stagione di Cobra Kai è stata per Netflix uno straordinario successo: in poco più di un mese la serie nata dai film di Karate Kid e in generale dagli anni Ottanta ha surclassato grandissime produzioni come Emily in Paris e Hawkeye, e mentre Cobra Kai 5 è già stato girato viene già data per certa una sesta stagione. Il segreto di Cobra Kai, oltre a quello di avere molti attori dei Karate Kid (Ralph Macchio e William Zabka su tutti), è quello di essere andato molto oltre una onesta operazione nostalgia, con tutte le sottostorie che ormai hanno assunto una vita propria e ormai prescindono dagli insegnamenti del leggendario signor Miyagi. Certo è che Cobra Kai è una di quelle serie capaci di generare un culto, da tante che sono le curiosità e le citazioni.

