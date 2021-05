I fan, ovunque nel mondo, sono in visibilio. E questo perché, banalmente, è stato diffuso il trailer dell’attesissima reunion di Friends, uno «special» celebrativo nel quale gli attori protagonisti della serie tv divenuta culto – andata in onda tra il 1994 e il 2004 – condivideranno i ricordi del loro periodo sul set. Parliamo ovviamente di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Negli Stati Uniti lo speciale sarà trasmesso in streaming su HBO Max dal 27 maggio.