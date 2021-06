La scuola di Las Encinas tornerà al centro dell’attenzione. E delle varie trame che si intrecciano fra loro. Sarà, soprattutto, il luogo di una nuova tragedia. Le dinamiche dell’istituto cambieranno. E questo perché entrerà in scena un nuovo direttore, Diego Martin. Un uomo d’affari, tra i più influenti in Europa, chiamato a ridare prestigio e rigore all’intera scuola. Ci saranno anche i suoi tre figli, Ari, Mencia e Patrick, interpretati da Carla Díaz, Martina Cariddi e Manu Rios: dovranno inserirsi e legare con i compagni. Vizi, eccessi, segreti: gli elementi che hanno fatto di Elite un prodotto di successo saranno, ovviamente, ancora presenti. Al centro della storia ci sarà proprio lo scontro tra vecchi e nuovi alunni. Non mancherà l’amore e non mancherà, come detto, la tragedia.