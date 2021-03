Doveva uscire nelle sale alla fine del 2020, invece è arrivato direttamente nelle nostre case il 5 marzo: parliamo di Raya e l’ultimo drago, il nuovo lungometraggio targato Walt Disney Animation Studios (di più qui), che a causa dell’emergenza sanitaria sarà disponibile in doppia soluzione, su Disney+ in modalità Premier Access (al prezzo aggiuntivo di 29 franchi) e, nei paesi in cui i cinema sono aperti, anche in sala. Divertimento assicurato per tutta la famiglia, a cura del regista Don Hall che ha lavorato ad altri grandi successi animati della Disney come Big Hero 6 e Oceania.

Sulla piattaforma disneyana ci sarà anche pane per i denti dei fan della Marvel: oltre al finale di WandaVision, è pronto a debuttare, il 19 marzo, The Falcon and the Winter Soldier, dove i due personaggi devono fare i conti con un mondo in cui non c’è più Captain America, ritiratosi alla fine di Avengers: Endgame. Tra le due miniserie ci sarà anche, venerdì 12, il primo episodio di Assembled, progetto che di volta in volta racconterà il dietro le quinte dei film e delle serie a firma della Casa delle Idee.

Per i nostalgici arriva invece The Mighty Ducks: Game Changers, serie a metà tra commedia e dramma, dal taglio sportivo, basata sull’omonima trilogia cinematografica degli anni Novanta, con Emilio Estevez di nuovo nei panni dell’allenatore di un’improbabile squadra di hockey composta da ragazzini.

Tra le novità spicca la serie tv «The Falcon and the Winter Soldier» (qui un dettaglio della locandina). © Disney+

Tra sequel e fumetti

Il fattore nostalgia è potente anche su Amazon Prime Video, che dal 5 marzo propone in esclusiva Il principe cerca figlio, sequel della commedia di successo Il principe cerca moglie. Trent’anni dopo ritroviamo Eddie Murphy nei panni del principe africano Akeem Joffer, che torna negli Stati Uniti per incontrare il figlio di cui ignorava l’esistenza e portarlo a Zamunda affinché diventi il nuovo erede al trono. Alla regia, al posto di John Landis, questa volta c’è Craig Brewer, che ha già diretto Murphy in Dolemite Is My Name.

Altra succosa novità di Prime Video, con la formula ibrida che ormai spopola sulle piattaforme (i primi tre episodi subito, gli altri a cadenza settimanale), Invincible, serie animata che sarà disponibile dal 26 marzo e si basa sull’omonimo fumetto ideato da Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead. Tra le voci originali ci sono diverse icone di genere come Steven Yeun, J.K. Simmons, Zachary Quinto e Mark Hamill, e la storia ruota attorno a un giovane, figlio del più grande supereroe del pianeta, che scopre un giorno di avere poteri straordinari a sua volta.

Restando in zona supereroi, per quanto indirettamente, su Apple TV+ è in arrivo il film Cherry, diretto dai fratelli Russo e con protagonista Tom Holland, il giovane Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, nei panni di un giovane medico militare che si mette a rapinare banche per pagare i debiti dovuti alla sua tossicodipendenza.

L’attore Eddie Murphy torna a vestire i panni di uno dei suoi personaggi più famosi nel sequel «Il principe cerca figlio». © Amazon Prime Video

Dalla realtà allo schermo

Sul versante Netflix gli eventi degli ultimi dodici mesi saranno esplicitamente al centro della nuova stagione della docuserie Formula 1: Drive to survive (19 marzo), che affronterà di petto la stagione 2020 della gara automobilistica, rimandata di quattro mesi a causa della pandemia e poi completata con un numero inferiore di corse e diverse misure di sicurezza.

Sempre in ambito documentaristico, ma con alcune scene ricreate usando attori, si preannuncia ricco di spunti Operation Varsity Blues (17 marzo), lungometraggio che racconta il recente scandalo delle persone ricche e famose in America che si sono servite di sotterfugi illegali per far ammettere i figli a università prestigiose.

Una scena della terza stagione di «Formula 1: Drive to survive». © Netflix

Nuove avventure e riletture

Per i fan dell’animazione segnaliamo inoltre l’uscita, sempre su Netflix, il 4 marzo di Pacific Rim: La zona oscura, primo spin-off del franchise cinematografico ideato da Guillermo del Toro, mentre a fine mese toccherà alla rilettura di un classico con Gli irregolari di Baker Street, serie che mette l’accento sui vari giovani aiutanti di Sherlock Holmes che si muovono in mezzo alle malfamate strade di Londra.

Dulcis in fundo, esulando un po’ dal territorio specifico delle piattaforme, un’altra grande novità on demand del mese di marzo (con modalità ancora da definire per la Svizzera) è Zack Snyder’s Justice League, ossia la versione filologicamente corretta del film che è uscito nelle sale alla fine del 2017, ufficialmente con il nome di Snyder nei titoli di testa ma in realtà pesantemente rimaneggiato da terzi (il regista abbandonò il progetto durante la post-produzione a causa di un lutto in famiglia, ed è tornato a metterci mano su richiesta dei fan, delusi dalla versione cinematografica). Il film sarà disponibile il 18 marzo, in contemporanea mondiale (eccezion fatta per Cina e Francia).

L’8 marzo arriva Wonder Woman

Una scena di «Wonder Woman 1984» con Gal Gadot. © Apple+

E non è l’unica novità proveniente dal vasto universo basato sui fumetti della DC Comics, poiché da lunedì 8 marzo, grazie a Sky Show, il pubblico nostrano potrà finalmente vedere Wonder Woman 1984, inizialmente previsto per Natale e poi finito in un piccolo limbo distributivo a causa della seconda chiusura dei cinema sull’intero territorio nazionale. Sequel del film di successo uscito quattro anni fa, il nuovo lungometraggio sulle avventure della principessa amazzone (interpretata ancora una volta dalla star israeliana Gal Gadot) sarà disponibile per gli abbonati Sky senza alcun costo aggiuntivo.

