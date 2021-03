Si chiama «Màkari» come il paesino siciliano di villeggiatura di fronte alle isole Egadi accanto a San Vito lo Capo, la nuova serie di RAI 1: quattro film «gialli» di poco più di un’ora ciascuno, in onda da lunedì 15 marzo con la sceneggiatura di Francesco Bruni e la regia di Michele Soavi.

Il protagonista, creato da Gaetano Savatteri nei racconti e nei romanzi editi da Sellerio, è Saverio Lamanna (Claudio Gioè): un giornalista amareggiato e disilluso che torna in Sicilia dopo essere stato licenziato dal ruolo di portavoce del sottosegretario del Ministero dell’Interno a Roma per un futile errore, e che, con l’amico d’infanzia Peppe Piccionello (Domenico Centamore) si ritrova a indagare tra crimini e peccati di una Sicilia assolata, contemporanea e bellissima. Alla coppia del cinico Lamanna e di Piccionello, siculo Sancho Panza, si unisce la bella Suleima (Ester Pantano), studentessa catanese che, per pagarsi gli studi a Firenze, lavora in un ristorante locale, dove avviene l’incontro e il colpo di fulmine con Saverio.

Le picaresche avventure del trio andranno in onda, come detto, il 15 e poi il 16, il 22 e il 29 marzo, in prima serata.