Sì, potrebbe esserci qualcosa di grosso, e importante, attorno alla reunion di Friends precedentemente annunciata. Lo fa capire, nemmeno troppo velatamente, David Schwimmer, 54 anni, Ross per gli amanti della sitcom popolarissima negli anni Novanta e ad inizio Duemila. Schwimmer, come riportano i media statunitensi e inglesi, si riunirà con le altre star della serie per parlare appunto della reunion. E di cosa si potrebbe fare. Originariamente, i piani prevedevano la messa in onda a maggio – come lancio del servizio streaming HBO Max – ma la produzione è stata ritardata a causa della pandemia.

Schwimmer, in ogni caso, presto parlerà con Courteney Cox, 56 anni, Lisa Kudrow, 57, Matthew Perry, 51, Matt Le Blanc, 53, e Jennifer Aniston, 52. Certo, nello speciale gli attori «interpreteranno» loro stessi e non i personaggi della serie. Tuttavia, come racconta il Daily Mail, in un’intervista al Graham Norton Show in onda venerdì Schwimmer ha anche alluso alla possibilità di assumere di nuovo i ruoli che hanno reso famosi lui e il resto del cast. «Niente è sceneggiato e non siamo nel personaggio» ha detto a Norton l’attore. «Siamo tutti noi stessi, anche se c’è una sezione che non voglio svelare. Ma tutti abbiamo letto qualcosa».

E quel «qualcosa», va da sé, potrebbe essere una sorta di «dove sono ora» per recuperare i loro personaggi. Friends si concluse nel 2004 con Monica e Chandler che si trasferiscono in periferia per crescere i figli e, soprattutto, Ross e Rachel finalmente insieme. Nel frattempo, presumiamo che Phoebe e Joey siano rimasti degli spiriti liberi. I dettagli dello show, al momento, non sono noti. Si tratterà però di uno speciale e le riprese, stando alle ultime rivelazioni, dovrebbero cominciare a marzo a Los Angeles.

