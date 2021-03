Conosciuto in inglese come The Powerpuff Girls , il cartone animato delle Superchicche è stato trasmesso negli USA tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio dei 2000 su Cartoon Network (a partire dal 2000 in Italia) e racconta la storia di tre ragazzine, Lolly, Dolly e Molly, che con i propri superpoteri combattono i criminali presenti a Townsville, la loro città.

The CW non ne ha fatto mistero: l’obiettivo non è riprendere tali e quali le ragazzine di Cartoon Network, ma fare un salto temporale e ritrovarle come «ventenni disilluse, che provano risentimento per aver perso la loro infanzia nella lotta al crimine». Secondo le anticipazioni dell’emittente televisiva, «Lolly, che era una bambina vivace ma coscienziosa, è ora vittima delle pressioni vissute in un’infanzia passata da supereroina. Ansiosa e solitaria, mira a diventare di nuovo una leader - questa volta alle sue condizioni». «La dolce indole di Dolly, invece, brilla anche da adulta, ma il suo aspetto affascinante nasconde un’inaspettata durezza e arguzia. Inizialmente è più interessata a riconquistare la sua fama che a salvare il mondo, ma potrebbe sorprendere noi e se stessa». Molly invece, che era «la tosta ribelle, è più sensibile di quanto si mostri. Ha trascorso la sua vita adulta cercando di liberarsi dell’identità di Superchicca per vivere una vita anonima».