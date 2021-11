Nuovo aumento delle tariffe per gli utenti di Netflix: l’abbonamento «standard» al servizio di streaming online su richiesta di film e serie televisive costa ora 18,90 franchi al mese, invece dei precedenti 16,90. L’incremento è quindi dell’11,8%.

L’abbonamento «premium» aumenterà da parte sua di 3 franchi al mese a 24,90. Quello «base», che permette di utilizzare un solo dispositivo alla volta in qualità «SD», rimarrà a 11,90 franchi.

Il nuovo piano tariffario, annunciato dal Tages-Anzeiger, è confermato dal sito internet del colosso americano dello streaming. Per i nuovi abbonati i nuovi prezzi sono già in vigore, per quelli vecchi lo saranno dal mese prossimo.