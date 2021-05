Mondiali di Calcio 1994 negli USA: una cameriera di colore uscendo da una camera, incontra un calciatore straniero che le fa i complimenti per le elaborate treccine della sua elegante pettinatura afro. Lui ha una testa di capelli ricciuti, lunghi e ribelli, ma quando riappare agli allenamenti due ore dopo, ha una serie di perfette treccine afro. «Il mio codino nacque così: per gentilezza e per divertimento, e poi grazie ad un elastico messo alla bell’e meglio per evitare che le treccine mi dessero noia durante la corsa. Mai avrei pensato che sarebbe piaciuto così tanto a tutti da diventare il mio segno distintivo. Adesso le treccine non ci sono più, ma al codino mi ci sono affezionato». Così ci ha raccontato Roberto Baggio, capelli candidi e viso da ragazzo, alla presentazione del film a lui...