Su Netflix, da venerdì 26 marzo, la serie Gli irregolari di Baker Street (The Irregulars in originale) mette in scena uno Sherlock Holmes che rimane nell’ombra, a prendersi il merito per tutti i casi risolti dagli irregolari, gruppo di giovani reclutati dal dottor Watson che nella tradizione letteraria fungono da occhi e orecchie per il celebre investigatore per le strade di Londra. Composta da otto episodi, la serie è creata dallo sceneggiatore inglese Tim Bidwell, il quale ha voluto porre al centro dell’attenzione gli irregolari, apparsi in tre romanzi e solitamente trascurati nella maggior parte degli adattamenti delle opere di Conan Doyle. Per l’occasione ha aggiunto una vera minaccia paranormale, rifacendosi in parte all’immaginario horror dell’epoca (nei libri creature come il mastino dei Baskerville hanno sempre una spiegazione logica, così come la resurrezione di Lord Blackwood nel film di Guy Ritchie uscito nel 2009).