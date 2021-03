La seconda stagione sarà ancora un gioco di equilibrismo fra amore, sesso e riferimenti (più o meno pacchiani) all’Inghilterra del diciannovesimo secolo. Anthony Bridgerton dovrebbe essere al centro di molti episodi. Toccherà a lui, infatti, trovare una compagna per la vita. Nella prima stagione, invece, l’attenzione era (quasi) tutta per la sorella Daphne e il duca di Hastings, coppia nata per gioco (e per inganno) ma scopertasi oltremodo affiatata e innamorata. Il nuovo interesse amoroso di Anthony, come anticipato da People, si chiamerà Kate Sharma e sarà una donna «intelligente e testarda che non soffre per gli stupidi». Il team creativo, con il creatore e showrunner Chris Van Dusen e i produttori esecutivi Shonda Rhimes e Betsy Beers, ha optato per una virata importante rispetto al romanzo originale di Julia Quinn. Kate, infatti, sarà di origine indiana. Un altro pesso verso l’inclusività promossa nella prima stagione, con molti ruoli interpretati da attrici e attori afroamericani.