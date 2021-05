Ecco di seguito l’elenco delle gare previste e i link per maggiori informazioni e per l’iscrizione.



Scenic Trail: 18-20 giugno (solo «percorso K4 vertical»)

www.scenictrail.ch



Run to the Sun: 26 giugno

www.runtothesun.ch



Biasca Climb +2000: 17 luglio

www.biascaclimb.ch



The Great Waterfall Skyrace – Bavona: 14 agosto

www.bavonaskyrace.ch