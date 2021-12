Dopo aver presentato i 3 fattori principali di condizione fisica, non possiamo trascurare di parlare di alimentazione. Se l’attività fisica ricopre un ruolo fondamentale nella società ipocinetica di oggi, anche una buona nutrizione è oltremodo importante!



Perché

- noi siamo ciò che mangiamo, dicono i cinesi (e Feuerbach)

- dobbiamo «mangiare per vivere e non vivere per mangiare»

- se facciamo movimento e bruciamo calorie, queste ultime vanno anche rimpiazzate nel nostro organismo

- se sono in peso forma il bilancio è pari, ma se sono in sovrappeso questo bilancio deve essere negativo. In parole povere, se uso i miei muscoli mi posso godere anche un abbondante piatto di spaghetti, ma se uso solo le dita della mano alla tastiera di un PC, forse è meglio accontentarsi di un piatto di verdure miste

- per recuperare bene le fatiche, per essere sempre di buon umore, per la memoria, per dormire bene, per alzarsi riposati ed essere pronti per affrontare la giornata lavorativa con brio

- una sana alimentazione cambia la qualità di vita e sommata a regolare attività fisica e rilassamento mentale, rafforza il nostro sistema immunitario

- per restare snelli e forti tutta la vita

- per una buona regolarità intestinale