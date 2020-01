Quando le temperature sono rigide, legamenti, tendini e muscoli impiegano maggiore tempo ad essere pronti, perciò per chi decide di uscire per fare jogging è necessario riscaldarsi più a lungo.

Si consiglia quindi di camminare, prima di iniziare a correre, almeno per 5 minuti e poi di alternare la camminata alla corsa lenta per altri 5-10 minuti finché non si arriva al ritmo che si desidera.

Se il freddo è più intenso del solito si può provare il riscaldamento indoor (per chi è iscritto a una palestra), ad esempio cominciando a correre su un tapis roulant, per poi uscire quando si sentono le gambe pronte, senza però essere ancora sudati.

Dopo la corsa è bene dedicare un po’ di tempo al defaticamento ma senza raffreddarsi: si rallenta per 3-4 minuti, poi ci si muove per altri 5-10 minuti. Infine si corre sotto la doccia.

Vestirsi a ...cipolla

Gli indumenti indossati devono essere antivento e a strati, oltre che aderenti alla pelle per far sì che assorbano il sudore.

Se le temperature sono davvero rigide si consiglia di non uscire senza guanti e cuffia (o berretto) per coprire la testa. Bisogna vestirsi come se fuori ci fossero 6-8 gradi in più. Uscendo da casa si può avere qualche brivido, ma state tranquilli, appena si comincia il riscaldamento la temperatura corporea si alzerà e si starà meglio.