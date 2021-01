Molte attività sportive sono spesso monotematiche e danno poco spazio ad interessi collaterali durante la loro pratica. La corsa in montagna è invece una realtà incredibile di attività alternative.

Dalla botanica, cercando di riconoscere la flora che ci accoglie in ambienti alpini incontaminati, alla zoologia, osservando cervi, caprioli, volpi, stambecchi e decine di altre specie nel loro ambiente naturale sia di giorno che nel cuore della notte.

Chi lo desidera può affacciarsi invece al mondo dell’entomologia, mentre seduto in un prato osserva insetti come cavallette, scarabei, bruchi o ragni per poi passare intuitivamente al bird watching e scoprire le moltissime specie di uccelli che abitano boschi e pascoli, zone rocciose e cime altissime.

Di notte si può diventare astronomi e riconoscere pianeti e stelle ed assistere, come alcune settimane fa, ad una congiunzione che da secoli non si verificava oppure imparare i rudimenti della meteorologia o della nivologia.

Personalmente ho scoperto un’attività che amalgama tutto quanto detto sopra in un unico crogiuolo: la fotografia. Si, perché se il peso della macchina fotografica nello zaino da un lato è una zavorra molto allenante, dall’altro, mi si passi la banalità, permette di mettere a fuoco il mondo circostante, scoprendo dettagli che avrebbero vita brevissima nella retina dei nostri occhi ma che perdurano nel tempo in uno scatto.

La passione me l’ha trasmessa mia moglie Oksana, un talento naturale che ha riempito la casa di strumenti adatti a questa attività e che ora è diventata la mia ossessione quando esco a correre.

Da quando per pigrizia avevo lasciato l’apparecchio a casa e mi sono perso un tramonto ineguagliabile, sono diventato più diligente e me la porto anche quando ho la quasi totale certezza che le condizioni non permetteranno scatti decenti.

Naturalmente non mi definisco un fotografo né tanto meno un artista quanto piuttosto un semplice appassionato. Ciò non toglie che anche al meno dotato la statistica dei grandi numeri possa arridere e su migliaia di scatti, uno risulti meno peggio degli altri. Lightroom può poi aiutare a correggere determinate caratteristiche della fotografia rendendola più attrattiva agli occhi di chi guarda.

Spesso mi capita di ritornare più volte nello stesso posto ad un determinato orario per cercare quella sfumatura di colore o quella nuvolosità che grazie al sole si trasforma in uno scenario, almeno per i miei gusti, perfetto.

Amo molto anche il contatto con gli animali e chi mi conosce sa che ho un debole per le capre e quando la fortuna ti sorride, ecco che le trovi appollaiate sulla cima di una montagna oppure con aria meditabonda a scrutare l’orizzonte infinito.

Nelle mie scorribande solitarie ho avuto la fortuna di fare incontri ravvicinati del terzo tipo e contrariamente ad orribili favole per bambini, sono stati momenti che hanno lasciato un’emozione palpitante per tutto quanto nostro Signore ha creato.

Oltre a qualche rifiuto lasciato qua e là che raccolgo tra le montagne, le uniche cose che riporto a casa sono le modeste fotografie che scatto e con le quali cerco di condividere quello che sono.

