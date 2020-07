Scenic Trail Ticino proseguendo nella collaborazione con il Gruppo Corriere del Ticino organizza per sabato 22 agosto una prima assoluta per il mondo podistico ticinese: 10km da Bidogno alla capanna del Monte Bar.

L’idea nasce nel tardo pomeriggio di una giornata di maggio baciata da condizioni perfette per la corsa ed in particolare per la corsa in montagna.

Salendo da Bidogno i colori del cielo, delle montagne e del lago di Lugano in lontananza si alternavano in un crescendo esaltante, quasi a premiare lo sforzo fisico di noi appassionati della corsa che avevamo deciso di cimentarsi in questa salita; la sensazione di appartenenza a questo angolo privilegiato del nostro Cantone aumentava ad ogni metro di dislivello guadagnato.