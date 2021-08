Sabato ritornerà per la settima edizione, il Cristallina Challenge, gara podistica di montagna che è ormai conosciuta anche fuori cantone per la sua vista panoramica sulle Alpi. Da ormai diversi anni la competizione è gratuita ma chi si iscrive può comunque scegliere di fare una donazione ad una delle due associazioni sostenute dall’organizzazione. Il percorso si sviluppa lungo i sentieri più spettacolari della Val Bedretto con partenza da Ossasco per poi risalire il versante sud della valle verso l’Alpe Stabiello attraverso il Bosco dei Valloni, per poi affrontare la Val Cassinello, raggiungendo la Bassa di Folcra a 2.561 metri di quota e punto culminante della gara. Da qui una breve ma intensa discesa porterà i corridori ai piedi del Passo del Narèt, valicato il quale costeggeranno il lato est dell’omonimo lago prima di raggiungere l’arco di arrivo sulla diga. Dopo un piccolo ristoro offerto a tutti i partecipanti, vi sarà un ritorno a valle in autonomia lungo la Val Torta. Il tracciato si svolge su sentieri bianco-rosso-bianchi e non presenta punti esposti o pericolosi.